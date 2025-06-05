Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Мне трудно сказать, что мы фавориты»

Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги наций против Франции:

«Мы в финале четырех. Мы играем против чемпиона Европы. Здесь нет фаворитов. Четыре игры, четыре финала. Германия против Португалии может быть финалом Евро или чемпионата мира. Мне очень трудно сказать, что мы фавориты, когда нас окружают такие хорошие команды. Здесь может победить любой.

Мы счастливы, что вернулись в Германию, где мы выиграли Евро. У нас остались фантастические воспоминания о пребывании здесь. Те 45 дней были замечательными. Мы были чемпионами. Мы испытываем огромное уважение к немецким болельщикам. Мы счастливы играть на этом турнире и быть частью этих четырех сторон, которые являются его частью.

Траектория развития Ямаля в будущем будет замечательной. Но наш долг – позаботиться обо всех мелочах, которые даже важнее футбольных способностей. У него будет фантастическое будущее. Если он продолжит так прогрессировать, он может стать легендой футбола.

Франция? У них впечатляющий состав игроков. Они могли бы выставить три или четыре национальные сборные. Я знаю, что у них есть травмы, и у нас тоже. У нас обоих есть возможность выбрать других замечательных игроков, которые заслуживают того, чтобы быть здесь.

Мы можем доказать свою силу, работая как команда, как в атаке, так и в защите. Мы должны показать сплоченность, прикрывать друг друга, стараться выигрывать дуэли и играть агрессивно. Это наша философия. Мы хотим играть с инициативой. Это они должны беспокоиться об Ольмо, Педри и так далее. Это собрание четырех суперкоманд, с четырьмя составами, полными супер игроков. Все получат удовольствие от этих игр».

Матч Испания – Франция состоится 5 июня в 22:00 по киевскому времени.