Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Мне трудно сказать, что мы фавориты»
Лига наций
05 июня 2025, 10:30 |
199
1

Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Мне трудно сказать, что мы фавориты»

Главный тренер сборной Испании поделился ожиданиями от матча против Франции

05 июня 2025, 10:30 |
199
1
Луис ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Мне трудно сказать, что мы фавориты»
УЕФА. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер национальной сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги наций против Франции:

«Мы в финале четырех. Мы играем против чемпиона Европы. Здесь нет фаворитов. Четыре игры, четыре финала. Германия против Португалии может быть финалом Евро или чемпионата мира. Мне очень трудно сказать, что мы фавориты, когда нас окружают такие хорошие команды. Здесь может победить любой.

Мы счастливы, что вернулись в Германию, где мы выиграли Евро. У нас остались фантастические воспоминания о пребывании здесь. Те 45 дней были замечательными. Мы были чемпионами. Мы испытываем огромное уважение к немецким болельщикам. Мы счастливы играть на этом турнире и быть частью этих четырех сторон, которые являются его частью.

Траектория развития Ямаля в будущем будет замечательной. Но наш долг – позаботиться обо всех мелочах, которые даже важнее футбольных способностей. У него будет фантастическое будущее. Если он продолжит так прогрессировать, он может стать легендой футбола.

Франция? У них впечатляющий состав игроков. Они могли бы выставить три или четыре национальные сборные. Я знаю, что у них есть травмы, и у нас тоже. У нас обоих есть возможность выбрать других замечательных игроков, которые заслуживают того, чтобы быть здесь.

Мы можем доказать свою силу, работая как команда, как в атаке, так и в защите. Мы должны показать сплоченность, прикрывать друг друга, стараться выигрывать дуэли и играть агрессивно. Это наша философия. Мы хотим играть с инициативой. Это они должны беспокоиться об Ольмо, Педри и так далее. Это собрание четырех суперкоманд, с четырьмя составами, полными супер игроков. Все получат удовольствие от этих игр».

Матч Испания – Франция состоится 5 июня в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Как играли между собой Испания и Франция?
«Роналду вдохновляет». Реакция фанов на выход Португалии в финал Лиги наций
Дидье ДЕШАМ: «Мне не нравится слово «месть»
сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу пресс-конференция Лига наций Испания - Франция Луис де ла Фуэнте
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый рейтинг Золотого мяча после финала ЛЧ. Какое теперь место у Хвичи?
Футбол | 05 июня 2025, 09:35 7
Новый рейтинг Золотого мяча после финала ЛЧ. Какое теперь место у Хвичи?
Новый рейтинг Золотого мяча после финала ЛЧ. Какое теперь место у Хвичи?

Лидером списка остался Усман Дембеле

Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Теннис | 04 июня 2025, 19:28 0
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин

4 июня из нижней части сетки дальше прошли Коко Гауфф и Лоис Буассон

«Криш этот...» Милевский отреагировал на 937-й гол Роналду
Футбол | 05.06.2025, 10:44
«Криш этот...» Милевский отреагировал на 937-й гол Роналду
«Криш этот...» Милевский отреагировал на 937-й гол Роналду
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Футбол | 04.06.2025, 23:09
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня
Футбол | 04.06.2025, 12:21
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Шансі у команд приблизно рівні. Тут на результат може вплинути кожна дрібниця
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
03.06.2025, 15:05
Футбол
«Убийца королей». Леннокс Льюис назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Убийца королей». Леннокс Льюис назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
04.06.2025, 00:01 4
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
04.06.2025, 03:44
Бокс
Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
03.06.2025, 16:16 59
Теннис
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
04.06.2025, 07:50 2
Футбол
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
04.06.2025, 02:31 12
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
03.06.2025, 12:30 13
Теннис
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
05.06.2025, 07:47 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем