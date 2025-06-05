Дидье ДЕШАМ: «Мне не нравится слово «месть»
Главный тренер сборной Франции поделился ожиданиями от матча против Испании
Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги наций против Испании:
«Победители ЛЧ в нашем составе? Они здесь, и мы будем их использовать. У нас была тренировка вчера и тренировка сегодня. Для них очень позитивно после финала Лиги чемпионов играть против Испании! Мы делаем все возможное, чтобы все прошло как можно лучше. Я проанализирую ситуацию – мы здесь для того, чтобы победить.
Завтра я рассчитываю на тех защитников, которые у меня есть. В идеале, я бы хотел, чтобы все трое, которых нет, были с нами. Они были моей опорой в течение последних двух лет. Но это означает, что я не могу дать игровое время кому-то другому. Когда ты играешь против Испании и их нападающих, это, возможно, не идеально! Но со мной 25 игроков, и они точно знают, чего я от них ожидаю.
Мне не нравится слово «месть». Это другой турнир и это новый полуфинал с возможностью попасть в финал. Но я не собираюсь повторять прошлогодний полуфинал Евро, Испания доминировала над нами, особенно в владении мячом. Я не отрицаю, что они были лучше в некоторых аспектах, когда мы играли с ними в прошлый раз, но я не думаю, что между нами была большая разница.
Дезире Дуэ? Я его хорошо знаю. Возможно, у него был тяжелый старт в Париже, но в целом он провел отличный сезон. Если мы посмотрим на то, что он сделал, особенно в конце сезона, то он молодец!
Мбаппе будет играть в центре. Возможно, позиционирование будет немного другим из-за Дембеле. Я не буду отвечать на вопросы о передней линии, но это было пищей для размышлений для меня.
В идеале против такого соперника, как Испания, мы должны быть достаточно надежными сзади. Но если мы планируем только обороняться, то нет смысла играть в футбол. Нам нужно найти баланс между защитой и атакой. Когда мы владеем мячом, нет никаких проблем, но наш соперник любит владеть мячом и стремится держать его больше, чем большинство команд. Основная цель заключается в том, что нам нужна команда, которая способна усложнить жизнь Испании.
Очень хорошо, что так много болельщиков пришли, чтобы поддержать нас завтра. Я никогда не забуду атмосферу, которая царила на «Стад де Франс» во время матча с Хорватией. Наши болельщики остаются верными уже несколько лет – они хотят поддерживать сборную Франции. Мы здесь, чтобы поделиться с ними опытом. Это настоящий источник гордости для нас».
Матч Испания – Франция состоится 5 июня в 22:00 по киевскому времени.
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