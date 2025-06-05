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  4. Дидье ДЕШАМ: «Мне не нравится слово «месть»
Лига наций
05 июня 2025, 10:06 |
261
0

Дидье ДЕШАМ: «Мне не нравится слово «месть»

Главный тренер сборной Франции поделился ожиданиями от матча против Испании

05 июня 2025, 10:06 |
261
0
Дидье ДЕШАМ: «Мне не нравится слово «месть»
УЕФА. Дидье Дешам

Главный тренер национальной сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от полуфинального матча Лиги наций против Испании:

«Победители ЛЧ в нашем составе? Они здесь, и мы будем их использовать. У нас была тренировка вчера и тренировка сегодня. Для них очень позитивно после финала Лиги чемпионов играть против Испании! Мы делаем все возможное, чтобы все прошло как можно лучше. Я проанализирую ситуацию – мы здесь для того, чтобы победить.

Завтра я рассчитываю на тех защитников, которые у меня есть. В идеале, я бы хотел, чтобы все трое, которых нет, были с нами. Они были моей опорой в течение последних двух лет. Но это означает, что я не могу дать игровое время кому-то другому. Когда ты играешь против Испании и их нападающих, это, возможно, не идеально! Но со мной 25 игроков, и они точно знают, чего я от них ожидаю.

Мне не нравится слово «месть». Это другой турнир и это новый полуфинал с возможностью попасть в финал. Но я не собираюсь повторять прошлогодний полуфинал Евро, Испания доминировала над нами, особенно в владении мячом. Я не отрицаю, что они были лучше в некоторых аспектах, когда мы играли с ними в прошлый раз, но я не думаю, что между нами была большая разница.

Дезире Дуэ? Я его хорошо знаю. Возможно, у него был тяжелый старт в Париже, но в целом он провел отличный сезон. Если мы посмотрим на то, что он сделал, особенно в конце сезона, то он молодец!

Мбаппе будет играть в центре. Возможно, позиционирование будет немного другим из-за Дембеле. Я не буду отвечать на вопросы о передней линии, но это было пищей для размышлений для меня.

В идеале против такого соперника, как Испания, мы должны быть достаточно надежными сзади. Но если мы планируем только обороняться, то нет смысла играть в футбол. Нам нужно найти баланс между защитой и атакой. Когда мы владеем мячом, нет никаких проблем, но наш соперник любит владеть мячом и стремится держать его больше, чем большинство команд. Основная цель заключается в том, что нам нужна команда, которая способна усложнить жизнь Испании.

Очень хорошо, что так много болельщиков пришли, чтобы поддержать нас завтра. Я никогда не забуду атмосферу, которая царила на «Стад де Франс» во время матча с Хорватией. Наши болельщики остаются верными уже несколько лет – они хотят поддерживать сборную Франции. Мы здесь, чтобы поделиться с ними опытом. Это настоящий источник гордости для нас».

Матч Испания – Франция состоится 5 июня в 22:00 по киевскому времени.

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сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Лига наций Испания - Франция Дидье Дешам пресс-конференция
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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