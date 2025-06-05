Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Футболист Динамо проиграл конкуренцию в клубе УПЛ и вернется в Киев
Украина. Премьер лига
05 июня 2025, 09:22 |
1732
0

Футболист Динамо проиграл конкуренцию в клубе УПЛ и вернется в Киев

Младен Бартулович оценил игру Владислава Супряги в луганской «Заре»

05 июня 2025, 09:22 |
1732
0
Футболист Динамо проиграл конкуренцию в клубе УПЛ и вернется в Киев
ФК Заря Луганск. Владислав Супряга

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович оценил игру форварда Владислава Супряги, который играл в аренде и теперь должен вернуться в киевское «Динамо»:

– По каким причинам все же у вас не заиграл Супряга?

– Зимние сборы Влад действительно провел хорошо. Однако затем в последнем или предпоследнем спарринге получил сильный ушиб. Когда вернулись домой за неделю до первого матча с «Александрией» (1:2), то были в раздумьях: ставить его или Филиппа Будковского. Остановились на Филиппе, потому что смотрели на работу. У Супряги не было такого движения, как в Турции. Филипп, я считаю, хорошо сыграл против «Александрии».

После этого матча оказалось, что травма Влада серьезная. Поэтому он не мог работать по полной и пришлось сделать паузу. Потом уже у него какая-то болезнь была. Пока вернулся и набрал форму, прошло пол чемпионата.

– В своем недавнем интервью Супряга намекнул, что не выходил на поле по неигровым причинам.

– У него был очень серьезный конкурент Будковский, который в течение всего сезона показывал стабильную форму и забил достаточное количество голов, будучи лидером команды.

Когда была возможность ставить Влада, например, Филипп пропускал из-за травмы или карточки, то Супряга либо болел, либо имел повреждения. Случалось несколько возможностей, когда мы хотели ставить Влада в стартовый состав, но он не был готов к игре, – сказал Бартулович.

Супряга провел девять матчей в чемпионате Украины за луганский клуб, однако не смог отличиться результативными действиями. Ориентировочная стоимость 25-летнего форварда составляет 500 тысяч евро.

По теме:
Один из лидеров Кривбасса покинул Украину ради Казахстана
В Шахтере рассказали, по какому критерию обогнали Динамо в два раза
Лучший бомбардир Первой лиги покинет чемпионат Украины
Динамо Киев Заря Луганск Владислав Супряга Младен Бартулович трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый рейтинг Золотого мяча после финала ЛЧ. Какое теперь место у Хвичи?
Футбол | 05 июня 2025, 09:35 6
Новый рейтинг Золотого мяча после финала ЛЧ. Какое теперь место у Хвичи?
Новый рейтинг Золотого мяча после финала ЛЧ. Какое теперь место у Хвичи?

Лидером списка остался Усман Дембеле

Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Бокс | 05 июня 2025, 08:33 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»

Легендарный боксер – об ударах по корпусу

Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»
Футбол | 04.06.2025, 21:55
Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»
Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня
Футбол | 04.06.2025, 12:21
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня
Все очень плохо. Известного игрока могут пожизненно отстранить от футбола
Футбол | 05.06.2025, 09:39
Все очень плохо. Известного игрока могут пожизненно отстранить от футбола
Все очень плохо. Известного игрока могут пожизненно отстранить от футбола
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
04.06.2025, 08:46 7
Футбол
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
03.06.2025, 15:05
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
03.06.2025, 12:30 13
Теннис
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
Шансы далеко не равны. Букмекеры назвали фаворита реванша Усик – Дюбуа
03.06.2025, 09:12
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
04.06.2025, 03:44
Бокс
Самый старший футболист Первой лиги решил завершить карьеру
Самый старший футболист Первой лиги решил завершить карьеру
03.06.2025, 10:45 3
Футбол
«Убийца королей». Леннокс Льюис назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Убийца королей». Леннокс Льюис назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
04.06.2025, 00:01 4
Бокс
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
04.06.2025, 02:31 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем