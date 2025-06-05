Футболист Динамо проиграл конкуренцию в клубе УПЛ и вернется в Киев

Главный тренер луганской «Зари» Младен Бартулович оценил игру форварда Владислава Супряги, который играл в аренде и теперь должен вернуться в киевское «Динамо»:

– По каким причинам все же у вас не заиграл Супряга?

– Зимние сборы Влад действительно провел хорошо. Однако затем в последнем или предпоследнем спарринге получил сильный ушиб. Когда вернулись домой за неделю до первого матча с «Александрией» (1:2), то были в раздумьях: ставить его или Филиппа Будковского. Остановились на Филиппе, потому что смотрели на работу. У Супряги не было такого движения, как в Турции. Филипп, я считаю, хорошо сыграл против «Александрии».

После этого матча оказалось, что травма Влада серьезная. Поэтому он не мог работать по полной и пришлось сделать паузу. Потом уже у него какая-то болезнь была. Пока вернулся и набрал форму, прошло пол чемпионата.

– В своем недавнем интервью Супряга намекнул, что не выходил на поле по неигровым причинам.

– У него был очень серьезный конкурент Будковский, который в течение всего сезона показывал стабильную форму и забил достаточное количество голов, будучи лидером команды.

Когда была возможность ставить Влада, например, Филипп пропускал из-за травмы или карточки, то Супряга либо болел, либо имел повреждения. Случалось несколько возможностей, когда мы хотели ставить Влада в стартовый состав, но он не был готов к игре, – сказал Бартулович.

Супряга провел девять матчей в чемпионате Украины за луганский клуб, однако не смог отличиться результативными действиями. Ориентировочная стоимость 25-летнего форварда составляет 500 тысяч евро.