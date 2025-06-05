Все очень плохо. Известного игрока могут пожизненно отстранить от футбола

Полузащитник английского «Вест Хэма» и сборной Бразилии Лукас Пакета может получить пожизненный бан, так как специально получал предупреждения во время футбольных матчей.

В мае 2024 года Футбольная ассоциация Англии обвинила игрока в незаконном влиянии на ход матчей. Оказалось, что Пакета, а также его друзья и знакомые делали ставки на желтые карточки полузащитника. Суммарно они выиграли около 100 тысяч фунтов стерлингов.

Британская пресса сообщила, что Лукасу грозит пожизненное отстранение от футбола. Он отказался сотрудничать со следствием и не намерен признавать свою вину.

На данный момент суд в деле бразильца завершен, окончательное решение будет известно в течении одного или двух месяцев. Футбольная ассоциация Англии будет настаивать на пожизненной дисквалификации, если вина полузащитника будет доказана.

В сезоне 2024/24 бразилец провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов. Ориентировочная стоимость Пакета составляет 28 млн евро.