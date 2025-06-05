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Сборная УКРАИНЫ
05 июня 2025, 08:04 |
905
0

Ребров обратился к футболисту, который впервые приехал в сборную Украины

Защитник Александр Мартынюк рассказал о разговоре с главным тренером

05 июня 2025, 08:04 |
905
0
Ребров обратился к футболисту, который впервые приехал в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Мартынюк

Защитник «Александрии» Александр Мартынюк поделился впечатлениями после того, как получил дебютный вызов в сборную Украины и рассказал о разговоре с главным тренером Сергеем Ребровым:

«Я еще не адаптировался в команде, но каждый день общаюсь с ребятами, знакомлюсь. С некоторыми играл вместе, с другими – играл против них. Приспосабливаемся друг к другу, ведь нужно, чтобы был хороший коллектив.

Когда пришел вызов в сборную, я был очень счастлив, что получил возможность испытать себя на таком уровне. Все меня приветствовали, звонили по телефону, СМС приходили ежеминутно.

Что касается перелета в Канаду, то я свой дебютный вызов воспринял с такой радостью, что мне безразличны любые дистанции и продолжительность полета. На все закрыл глаза. Главное – потренироваться и сыграть за национальную сборную.

У меня был небольшой индивидуальный разговор с Сергеем Ребровым. Он подошел, поздравил, сказал: «Молодец, заслужил вызов, а там дальше увидим, как покажешь себя, чтобы этот вызов был не последним», – рассказал Мартынюк.

В нынешнем сезоне 23-летний защитник провел 30 матчей во всех турнирах, где отличился двумя результативными передачами. «Александрия» впервые в свои истории заняла второе место в чемпионате.

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сборная Украины по футболу Александр Мартынюк Сергей Ребров
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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