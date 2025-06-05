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  4. Серьезные нарушения. Барселону могут лишить очков в следующем сезоне
Испания
05 июня 2025, 07:42 |
854
0

Серьезные нарушения. Барселону могут лишить очков в следующем сезоне

УЕФА не признает действия клуба, которые помогли улучшить финансовое положение каталонцев

05 июня 2025, 07:42 |
854
0
Серьезные нарушения. Барселону могут лишить очков в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

Испанской «Барселоне» грозят серьезные наказания за нарушения правил финансового фейр-плей (FFP) УЕФА, однако клуб надеется избежать санкций.

В 2023 году каталонская команда была оштрафована на 500 тысяч евро, но на этот раз чемпион Испании может получит наказание в виде лишения очков в следующем сезоне Лиги чемпионов или на сокращения количества игроков, которых можно будет зарегистрировать для участия в турнире.

Чтобы облегчить финансовые проблемы, в последнее время «Барселона» собирала деньги, продавая процент своих доходов от прав на трансляции, долю в собственной медиакомпании клуба и будущие доходы от VIP-мест на стадионе Spotify Camp Nou, который находится в стадии разработки.

Подобные операции одобрены Ла Лигой, но их не признает УЕФА, который намерен наказать каталонский клуб. В «Барселоне» надеются, что эти нарушения будут считаться несерьезными и ожидают в лучшем случае небольшого финансового штрафа.

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Николай Титюк Источник: ESPN
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