Лучший бомбардир Первой лиги покинет чемпионат Украины
Даниил Кравчук продолжит карьеру в польской «Короне»
Форвард «Эпицентра» Даниил Кравчук, который провел сезон 2024/25 в Первой лиге, покинет чемпионат Украины.
В услугах футболиста заинтересован польский клуб «Корона» из города Кельце. По информации источника, команда из чемпионата Польши на данный момент занимается переходом 23-летнего футболиста.
В нынешнем сезоне Кравчук провел 20 матчей в Первой лиге, в которых забил 13 голов и отдал три результативных передачи. Он возглавил гонку бомбардиров во втором по силе дивизионе Украины.
Контракт футболиста заканчивается в июне 2025 года, поэтому к польскому клубу он сможет присоединится на правах свободного агента. Ориентировочная стоимость Кравчука составляет 450 тысяч евро.
«Эпицентр» стал победителем Первой лиги и завоевал путевку в элитный дивизион. «Корона» заняла 11-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.
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