Лучший бомбардир Первой лиги покинет чемпионат Украины

Форвард «Эпицентра» Даниил Кравчук, который провел сезон 2024/25 в Первой лиге, покинет чемпионат Украины.

В услугах футболиста заинтересован польский клуб «Корона» из города Кельце. По информации источника, команда из чемпионата Польши на данный момент занимается переходом 23-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Кравчук провел 20 матчей в Первой лиге, в которых забил 13 голов и отдал три результативных передачи. Он возглавил гонку бомбардиров во втором по силе дивизионе Украины.

Контракт футболиста заканчивается в июне 2025 года, поэтому к польскому клубу он сможет присоединится на правах свободного агента. Ориентировочная стоимость Кравчука составляет 450 тысяч евро.

«Эпицентр» стал победителем Первой лиги и завоевал путевку в элитный дивизион. «Корона» заняла 11-е место в турнирной таблице чемпионата Польши.