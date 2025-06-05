Португалия вышла в свой четвертый большой финал

В первом полуфинальном матче Лиги Наций сборная Португалии выиграла сборную Германии в Мюнхене со счетом 2:1.

Для португальцев этот выход в финал стал четвертым на больших международных соревнованиях. В двух случаях решающий матч заканчивался в пользу сборной Португалии.

2004: ЧЕ, Лиссабон, Португалия – Греция 0:1

2016: ЧЕ, Сен-Дени, Португалия – Франция 1:0

2019: ЛН, Порту, Португалия – Нидерланды 1:0

2025: ЛН, Мюнхен, Португалия – Испания/Франция.

Интересным фактом является то, что в предыдущих трех финалах было забито всего 3 мяча (в каждом матче по одному).

Во втором полуфинале встретятся национальные команды Франции и Испании. Матч запланирован на четверг, 5 июня. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.