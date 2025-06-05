Португалия вышла в свой четвертый большой финал
В первых трех португальцы одержали две победы
В первом полуфинальном матче Лиги Наций сборная Португалии выиграла сборную Германии в Мюнхене со счетом 2:1.
Для португальцев этот выход в финал стал четвертым на больших международных соревнованиях. В двух случаях решающий матч заканчивался в пользу сборной Португалии.
- 2004: ЧЕ, Лиссабон, Португалия – Греция 0:1
- 2016: ЧЕ, Сен-Дени, Португалия – Франция 1:0
- 2019: ЛН, Порту, Португалия – Нидерланды 1:0
- 2025: ЛН, Мюнхен, Португалия – Испания/Франция.
Интересным фактом является то, что в предыдущих трех финалах было забито всего 3 мяча (в каждом матче по одному).
Во втором полуфинале встретятся национальные команды Франции и Испании. Матч запланирован на четверг, 5 июня. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
🇵🇹Portugal vai realizar a 4.ª final da sua história numa competição de Seleções Nacionais A:— Playmaker (@playmaker_PT) June 4, 2025
2025 Nations League, vs 🇫🇷França ou 🇪🇸Espanha
2019 Nations League, V 1-0 🇳🇱Países Baixos
2016 Euro, V 0-1 🇫🇷França
2004 Euro, D 0-1 🇬🇷Grécia pic.twitter.com/jBWdmeDSNU
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Когда последний раз представители УПЛ проходили дальше в квалификации?
Олег Федорчук считает, что «Кудровка» может отказаться от повышения в классе