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Лига наций
05 июня 2025, 05:52 |
326
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Португалия вышла в свой четвертый большой финал

В первых трех португальцы одержали две победы

05 июня 2025, 05:52 |
326
0
Португалия вышла в свой четвертый большой финал
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Португалии

В первом полуфинальном матче Лиги Наций сборная Португалии выиграла сборную Германии в Мюнхене со счетом 2:1.

Для португальцев этот выход в финал стал четвертым на больших международных соревнованиях. В двух случаях решающий матч заканчивался в пользу сборной Португалии.

  • 2004: ЧЕ, Лиссабон, Португалия – Греция 0:1
  • 2016: ЧЕ, Сен-Дени, Португалия – Франция 1:0
  • 2019: ЛН, Порту, Португалия – Нидерланды 1:0
  • 2025: ЛН, Мюнхен, Португалия – Испания/Франция.

Интересным фактом является то, что в предыдущих трех финалах было забито всего 3 мяча (в каждом матче по одному).

Во втором полуфинале встретятся национальные команды Франции и Испании. Матч запланирован на четверг, 5 июня. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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