НАГЕЛЬСМАНН: «Матч с Португалией? Это поражение – часть нашего пути»

Главный тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился эмоциями от полуфинального матча Лиги наций против сборной Португалии (1:2).

Думаю, мы проиграли матч еще в первом тайме. Тогда у нас было много свободного пространства для развития игры. Португалия защищалась не столь агрессивно, но мы атаковали не так остро, как в предыдущих десяти матчах. Все было слишком медленно, с большим количеством мелких ошибок.

Мы создали четыре момента, но это не стопроцентные моменты. В первом тайме у наших ворот было два-три момента, когда наша командная игра в обороне не была на высоте. За десять минут после перерыва мы были лучшей командой на поле и вышли вперед. В тот момент это выглядело заслуженно.

Иногда забитый гол дает тебе больше сил, заряжает настроением. Но бывают другие ситуации, когда забитый гол убеждает тебя, что все хорошо, и ты немного расслабляешься. На этом отрезке мы заиграли похуже и пропустили два гола. Жаль, что так произошло, но мы получили свое по заслугам, а потому не вышли в финал.

Это поражение – часть нашего пути. Проигрывать – досадно. Но когда ты пытаешься развиваться как коллектив, такие неприятные моменты неизбежны. Это естественная часть большого пути. Здесь важно усваивать уроки, полученные в проигранном матче. Если сделаем это, то сделаем шаг вперед», – сказал коуч.

Ранее мнениями после матча поделился главный тренер национальной сборной Бельгии Роберто Мартинес.