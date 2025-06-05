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  4. НАГЕЛЬСМАНН: «Матч с Португалией? Это поражение – часть нашего пути»
Лига наций
05 июня 2025, 04:33 |
85
0

НАГЕЛЬСМАНН: «Матч с Португалией? Это поражение – часть нашего пути»

Коуч пообщался с журналистами после матча Лиги наций

05 июня 2025, 04:33 |
85
0
НАГЕЛЬСМАНН: «Матч с Португалией? Это поражение – часть нашего пути»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился эмоциями от полуфинального матча Лиги наций против сборной Португалии (1:2).

Думаю, мы проиграли матч еще в первом тайме. Тогда у нас было много свободного пространства для развития игры. Португалия защищалась не столь агрессивно, но мы атаковали не так остро, как в предыдущих десяти матчах. Все было слишком медленно, с большим количеством мелких ошибок.

Мы создали четыре момента, но это не стопроцентные моменты. В первом тайме у наших ворот было два-три момента, когда наша командная игра в обороне не была на высоте. За десять минут после перерыва мы были лучшей командой на поле и вышли вперед. В тот момент это выглядело заслуженно.

Иногда забитый гол дает тебе больше сил, заряжает настроением. Но бывают другие ситуации, когда забитый гол убеждает тебя, что все хорошо, и ты немного расслабляешься. На этом отрезке мы заиграли похуже и пропустили два гола. Жаль, что так произошло, но мы получили свое по заслугам, а потому не вышли в финал.

Это поражение – часть нашего пути. Проигрывать – досадно. Но когда ты пытаешься развиваться как коллектив, такие неприятные моменты неизбежны. Это естественная часть большого пути. Здесь важно усваивать уроки, полученные в проигранном матче. Если сделаем это, то сделаем шаг вперед», – сказал коуч.

Ранее мнениями после матча поделился главный тренер национальной сборной Бельгии Роберто Мартинес.

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Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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