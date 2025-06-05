Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Ролан Гаррос
05 июня 2025, 05:40 |
131
0

Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин

1/2 финала мейджора в Париже: Синнер – Джокович, Музетти – Алькарас

05 июня 2025, 05:40 |
131
0
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

3–4 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 состоялись четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде.

Во вторник свои поединки выиграли Карлос Алькарас и Лоренцо Музетти, которые и образовали полуфинальную пару в нижней части сетки.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Испанец одолел Томми Пола, а итальянец справился с Фрэнсисом Тиафо.

В среду победы одержали Янник Синнер и Новак Джокович. Они сойдутся друг с другом в полуфинале в верхней части турнирной сетки.

Лидер мирового рейтинга разобрался с Александром Бубликом, а легендарный серб прошел Александра Зверева.

Полуфиналы Ролан Гаррос у мужчины состоятся в пятницу, 6 июня.

Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Александр Бублик – 6:1, 7:5, 6:0
Александр Зверев [3] – Новак Джокович [6] – 6:4, 3:6, 2:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [8] – Фрэнсис Тиафо [15] – 6:2, 4:6, 7:5, 6:2
Томми Пол [12] – Карлос Алькарас [2] – 0:6, 1:6, 4:6

Ролан Гаррос 2025. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Новак Джокович [6]
Лоренцо Музетти [8] – Карлос Алькарас [2]

По теме:
ВИДЕО. Андреева послала тренера на три буквы в провальном матче на РГ-2025
Свитолина сделала прогноз на полуфинал Ролан Гаррос Соболенко – Свентек
ВИДЕО. У Зверева был шанс. 41 удар: Джокович феноменально спас брейк-поинт
Ролан Гаррос 2025 Карлос Алькарас (теннисист) Томми Пол Лоренцо Музетти Фрэнсис Тиафо Янник Синнер Новак Джокович Александр Зверев Александр Бублик
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Это та же цена». Известный журналист назвал сумму перехода Забарного в ПСЖ
Футбол | 04 июня 2025, 23:23 4
«Это та же цена». Известный журналист назвал сумму перехода Забарного в ПСЖ
«Это та же цена». Известный журналист назвал сумму перехода Забарного в ПСЖ

Жюльен Лоранс поделился мнением по поводу украинского защитника

Ф'ЮРИ: Для Усика это невозможная миссия. Потеряет терпение и выйдет из себя
Бокс | 04 июня 2025, 05:31 0
Ф'ЮРИ: Для Усика это невозможная миссия. Потеряет терпение и выйдет из себя
Ф'ЮРИ: Для Усика это невозможная миссия. Потеряет терпение и выйдет из себя

Отец Тайсона высказался о реванше Александра с Дюбуа

Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
Футбол | 04.06.2025, 08:46
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
Арина Соболенко – Ига Свентек. Прогноз и анонс на полуфинал Ролан Гаррос
Теннис | 05.06.2025, 02:55
Арина Соболенко – Ига Свентек. Прогноз и анонс на полуфинал Ролан Гаррос
Арина Соболенко – Ига Свентек. Прогноз и анонс на полуфинал Ролан Гаррос
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Футбол | 04.06.2025, 07:50
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, почему Динамо и Шахтер не захотели играть Суперкубок Украины
Известно, почему Динамо и Шахтер не захотели играть Суперкубок Украины
04.06.2025, 02:45 9
Футбол
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
Элина Свитолина – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч Ролан Гаррос 2025
03.06.2025, 12:30 13
Теннис
Самый старший футболист Первой лиги решил завершить карьеру
Самый старший футболист Первой лиги решил завершить карьеру
03.06.2025, 10:45 3
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
04.06.2025, 03:44
Бокс
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
Кудровка нашла стадион для матчей чемпионата. Там уже играет клуб УПЛ
03.06.2025, 15:05
Футбол
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
04.06.2025, 19:28
Теннис
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
Известный клуб, который брал Кубок, готов сняться с украинского чемпионата
03.06.2025, 07:40 15
Футбол
Александр ГВОЗДИК: «У меня кончились силы. Он меня сломал»
Александр ГВОЗДИК: «У меня кончились силы. Он меня сломал»
04.06.2025, 01:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем