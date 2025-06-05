Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин

3–4 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 состоялись четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде.

Во вторник свои поединки выиграли Карлос Алькарас и Лоренцо Музетти, которые и образовали полуфинальную пару в нижней части сетки.

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Испанец одолел Томми Пола, а итальянец справился с Фрэнсисом Тиафо.

В среду победы одержали Янник Синнер и Новак Джокович. Они сойдутся друг с другом в полуфинале в верхней части турнирной сетки.

Лидер мирового рейтинга разобрался с Александром Бубликом, а легендарный серб прошел Александра Зверева.

Полуфиналы Ролан Гаррос у мужчины состоятся в пятницу, 6 июня.

Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Янник Синнер [1] – Александр Бублик – 6:1, 7:5, 6:0

Александр Зверев [3] – Новак Джокович [6] – 6:4, 3:6, 2:6, 4:6

Нижняя часть сетки

Лоренцо Музетти [8] – Фрэнсис Тиафо [15] – 6:2, 4:6, 7:5, 6:2

Томми Пол [12] – Карлос Алькарас [2] – 0:6, 1:6, 4:6

Ролан Гаррос 2025. Пары 1/2 финала

Янник Синнер [1] – Новак Джокович [6]

Лоренцо Музетти [8] – Карлос Алькарас [2]