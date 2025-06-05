СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня

В четверг, 5 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:10 Австралия – Япония

2.52 – 3.05 – 3.05

17:30 Казахстан U-21 – Андорра U-21

1.50 – 4.45 – 5.88

22:00 Испания – Франция

2.39 – 3.44 – 3.28

04:00 Чили – Аргентина

5.11 – 3.56 – 1.80

ТЕННИС

16:00 Арина Соболенко – Ига Свентек

1.79 – 2.14

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