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05 июня 2025, 04:02 |
10
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

05 июня 2025, 04:02 |
10
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 5 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:10 Австралия – Япония

Ggbet 2.52 – 3.05 – 3.05

17:30 Казахстан U-21 – Андорра U-21

Ggbet 1.50 – 4.45 – 5.88

22:00 Испания – Франция

Ggbet 2.39 – 3.44 – 3.28

04:00 Чили – Аргентина

Ggbet 5.11 – 3.56 – 1.80

ТЕННИС

16:00 Арина Соболенко – Ига Свентек

Ggbet 1.79 – 2.14

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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