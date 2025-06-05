СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В четверг, 5 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
14:10 Австралия – Япония
17:30 Казахстан U-21 – Андорра U-21
22:00 Испания – Франция
04:00 Чили – Аргентина
ТЕННИС
16:00 Арина Соболенко – Ига Свентек
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