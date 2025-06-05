5 июня, свою встречу на Ролан Гаррос проведут Лоис Буассон (WTA 361) – Коко Гауфф (WTA 2).

Матч начнется в 17:30 по киевскому времени.

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Лоис Буассон

Турниры большого шлема часто славятся тем, что здесь зажигаются звезды, главным героем нынешнего Рола Гаррос стала француженка Лоис Буассон. Выглядит, как фантастический рассказ, но дебютантка мейджоров, получившая wild card, смогла дойти до полуфинала турнира. Нельзя сказать, что спортсменке повезло с сеткой, она прошла в первом круге Элизе Мертенс – 6:4, 4:6, 6:3, потом Ангелину Калинину – 6:1, 6:2, были проблемы с землячкой Эльзой Жакемо – 6:3, 0:6, 7:5.

В четвертом круге Буассон одолела третью ракетку мира, Джессику Пегулу – 3:6, 6:4, 6:4, а в четвертьфинале прошла шестую ракетку, «нейтралку» Мирру Андрееву – 7:6, 6:3. Если посмотреть рейтинг в режиме онлайн, француженка поднимется почти на 300 позиций, а именно на 65-ю строчку, а если пройдет Гауфф еще на 30 мест.

Грунт коронное покрытие спортсменки, в этом сезоне она провела на нем 25 матчей, одержав 20 побед.

Getty Images/Global Images Ukraine. Лоис Буассон

Коко Гауфф

Выход в полуфинал Ролан Гаррос американской спортсменки не стал сенсацией, ведь она является второй ракеткой мира. Этот сезон Гауфф проводит не так ярко, на ее счету нет выигранных титулов. Свои лучшие результаты спортсменка показывала на грунтовых турнирах, в Мадриде и Риме она доходила до финала.

Здесь Коко выглядит уверенно, она прошла австралийку Гадецки – 6:2, 6:2, чешек Валентову – 6:2, 6:4 и Боузкову – 6:1, 7:6, а также «нейтралку» Александрову. Самой сложной была битва против землячки Мэдисон Киз, где удалось одержать победу в трех сетах – 6:7, 6:4, 6:1. В 2022-м году Гауфф играла в финале Ролан Гаррос, а в 20240м выиграла этот мейджор в парном разряде.

Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

Прогноз

Вполне логично, что теннисистки никогда между собой ранее не играли, все из-за того, что француженка фактически новичок на таком уровне. Гауфф большой фаворит этой пары, но результат будет давить именно на американку.

Буассон будут поддерживать трибуны, при этом француженка постарается продолжить свою сказку. Я думаю, теннисистки покажут увлекательную борьбу, предлагаю сделать здесь ставку на тотал больше 19,5 геймов.

Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,85.