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Лига наций УЕФА. Лига A
Испания
05.06.2025 22:00 - : -
Франция
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига наций
05 июня 2025, 02:43 |
26
0

Испания – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча Лиги наций 5 июня в 22:00 по Киеву

05 июня 2025, 02:43 |
26
0
Испания – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

5 июня состоится матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Поединок пройдет на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящей игры будет англичанин Майкл Оливер.

Испания на старте плей-офф прошла Нидерланды (2:2, 4:3, пен. 6:5), а Франция одолела Хорватию (0:2, 3:0).

Испанцы являются действующими чемпионами ЛН. А французы завоевали трофей турнира в сезоне 2020/21.

Победитель противостояния выйдет в финал соревнований, где поборется против Португалии. Проигравшая команда встретится с немцами в матче за третье место.

Испания – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Испания – Франция
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Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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