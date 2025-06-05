Испания – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию полуфинального матча Лиги наций 5 июня в 22:00 по Киеву
5 июня состоится матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.
Поединок пройдет на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром предстоящей игры будет англичанин Майкл Оливер.
Испания на старте плей-офф прошла Нидерланды (2:2, 4:3, пен. 6:5), а Франция одолела Хорватию (0:2, 3:0).
Испанцы являются действующими чемпионами ЛН. А французы завоевали трофей турнира в сезоне 2020/21.
Победитель противостояния выйдет в финал соревнований, где поборется против Португалии. Проигравшая команда встретится с немцами в матче за третье место.
Испания – Франция. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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