ДЖОКОВИЧ: «Ради таких матчей стоит продолжать играть»

Сербский теннисист Новак Джокович одержал впечатляющую победу над представителем Германии Александром Зверевым в четвертьфинале Ролан Гаррос 2025.

Сразу после матча 24-кратный победитель турниров Grand Slam дал интервью Алексу Корретхе прямо на корте.

«Условия на корте были очень разными с одной стороны и с другой. Я часто играл укороченные удары – считаю, что это отлично сработало против такого соперника, как Зверев. Мне удалось справиться со всеми эмоциями, которые я испытывал, чтобы выиграть матч. Я провел идеальную игру».

Кроме того, Джокович выразил благодарность Фелисиано Лопесу, который находился на трибунах и поддерживал его.

«Фелисиано помогал мне в определенные моменты матча, он поддерживал меня, и я должен его поблагодарить. В 38 лет непросто оставаться конкурентоспособным, но ради таких матчей стоит продолжать играть».