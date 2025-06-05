ДЖОКОВИЧ: «Ради таких матчей стоит продолжать играть»
Сербский теннисист дал интервью прямо на корте
Сербский теннисист Новак Джокович одержал впечатляющую победу над представителем Германии Александром Зверевым в четвертьфинале Ролан Гаррос 2025.
Сразу после матча 24-кратный победитель турниров Grand Slam дал интервью Алексу Корретхе прямо на корте.
«Условия на корте были очень разными с одной стороны и с другой. Я часто играл укороченные удары – считаю, что это отлично сработало против такого соперника, как Зверев. Мне удалось справиться со всеми эмоциями, которые я испытывал, чтобы выиграть матч. Я провел идеальную игру».
Кроме того, Джокович выразил благодарность Фелисиано Лопесу, который находился на трибунах и поддерживал его.
«Фелисиано помогал мне в определенные моменты матча, он поддерживал меня, и я должен его поблагодарить. В 38 лет непросто оставаться конкурентоспособным, но ради таких матчей стоит продолжать играть».
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