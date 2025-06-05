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  4. ДЖОКОВИЧ: «Ради таких матчей стоит продолжать играть»
Ролан Гаррос
05 июня 2025, 02:18 |
71
0

ДЖОКОВИЧ: «Ради таких матчей стоит продолжать играть»

Сербский теннисист дал интервью прямо на корте

05 июня 2025, 02:18 |
71
0
ДЖОКОВИЧ: «Ради таких матчей стоит продолжать играть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович одержал впечатляющую победу над представителем Германии Александром Зверевым в четвертьфинале Ролан Гаррос 2025.

Сразу после матча 24-кратный победитель турниров Grand Slam дал интервью Алексу Корретхе прямо на корте.

«Условия на корте были очень разными с одной стороны и с другой. Я часто играл укороченные удары – считаю, что это отлично сработало против такого соперника, как Зверев. Мне удалось справиться со всеми эмоциями, которые я испытывал, чтобы выиграть матч. Я провел идеальную игру».

Кроме того, Джокович выразил благодарность Фелисиано Лопесу, который находился на трибунах и поддерживал его.

«Фелисиано помогал мне в определенные моменты матча, он поддерживал меня, и я должен его поблагодарить. В 38 лет непросто оставаться конкурентоспособным, но ради таких матчей стоит продолжать играть».

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Ролан Гаррос 2025 Новак Джокович Александр Зверев Алекс Корретха Фелисиано Лопес
Вячеслав Кулаковский Источник: Punto de Break
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