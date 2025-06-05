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  4. «Криш этот...» Милевский отреагировал на 937-й гол Роналду
Лига наций
05 июня 2025, 10:44 |
636
0

«Криш этот...» Милевский отреагировал на 937-й гол Роналду

40-летний нападающий «все никак не угомонится»

05 июня 2025, 10:44 |
636
0
«Криш этот...» Милевский отреагировал на 937-й гол Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

4 июня в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене прошел первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» встречались сборные Германии и Португалии (1:2).

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Победный гол в матче забил легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду. Этот забитый мяч стал для него 937-м в карьере. На этот гол отреагировал бывший нападающий национальной сборной Украины и киевского Динамо Артем Милевский:

«Криш этот 😂😂👍👍👍 не успокоится все никак».

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сборная Германии по футболу сборная Португалии по футболу Лига наций Германия - Португалия Криштиану Роналду Артем Милевский
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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