Рейтинг лучших игроков в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?
Портал GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг
Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории Лиги чемпионов.
На первой строчке оказался лучший бомбардир этого турнира Криштиану Роналду. Вторым идет извечный соперник КриРо Лионель Месси, бронза – у Луки Модрича.
Четвертое место занял легенда «Барселоны» Андрес Иньеста, а Карим Бензема – 5-й.
В рейтинге из 35 игроков нашлось и место для легенды украинского футбола Андрея Шевченко, который занял 25 место.
Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю.
Рейтинг лучших футболистов в истории Лиги чемпионов
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