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  4. Рейтинг лучших игроков в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?
Лига чемпионов
06 июня 2025, 03:45 |
132
0

Рейтинг лучших игроков в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?

Портал GiveMeSport обнародовал интересный рейтинг

06 июня 2025, 03:45 |
132
0
Рейтинг лучших игроков в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?
GiveMeSport

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории Лиги чемпионов.

На первой строчке оказался лучший бомбардир этого турнира Криштиану Роналду. Вторым идет извечный соперник КриРо Лионель Месси, бронза – у Луки Модрича.

Четвертое место занял легенда «Барселоны» Андрес Иньеста, а Карим Бензема – 5-й.

В рейтинге из 35 игроков нашлось и место для легенды украинского футбола Андрея Шевченко, который занял 25 место.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю.

Рейтинг лучших футболистов в истории Лиги чемпионов

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GiveMeSport Андрес Иньеста Андрей Шевченко Криштиану Роналду Лионель Месси Лука Модрич Карим Бензема рейтинг
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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