Рейтинг лучших игроков в истории Лиги чемпионов. Какое место у Шевченко?

Известный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в истории Лиги чемпионов.

На первой строчке оказался лучший бомбардир этого турнира Криштиану Роналду. Вторым идет извечный соперник КриРо Лионель Месси, бронза – у Луки Модрича.

Четвертое место занял легенда «Барселоны» Андрес Иньеста, а Карим Бензема – 5-й.

В рейтинге из 35 игроков нашлось и место для легенды украинского футбола Андрея Шевченко, который занял 25 место.

Ранее был обнародован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов за всю историю.

Рейтинг лучших футболистов в истории Лиги чемпионов