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Лига наций
04 июня 2025, 23:34 | Обновлено 04 июня 2025, 23:54
187
1

ВИДЕО. Вышел на замену и забил. Консейсау сравнял счет для Португалии

В Мюнхене проходит первый полуфинал Лиги наций УЕФА

04 июня 2025, 23:34 | Обновлено 04 июня 2025, 23:54
187
1
ВИДЕО. Вышел на замену и забил. Консейсау сравнял счет для Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

4 июня в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене проходит первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» встречаются сборные Германии и Португалии.

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Победитель этого полуфинала выйдет в финал, который состоится 8 июня, соперником будет Испания или Франция.

На 63-й минуте Франсишку Консейсау сравнял счет для Португалии (1:1). Интересно что он вsшел на замену за 5 минут до гола.

ГОЛ! 1:1. Франсишку Консейсау, 63 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Гол дуже класним вийшов. Врятувати було практично неможливо
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