ВИДЕО. Вышел на замену и забил. Консейсау сравнял счет для Португалии

4 июня в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене проходит первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» встречаются сборные Германии и Португалии.

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Победитель этого полуфинала выйдет в финал, который состоится 8 июня, соперником будет Испания или Франция.

На 63-й минуте Франсишку Консейсау сравнял счет для Португалии (1:1). Интересно что он вsшел на замену за 5 минут до гола.

ГОЛ! 1:1. Франсишку Консейсау, 63 мин