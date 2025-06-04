ВИДЕО. Вышел на замену и забил. Консейсау сравнял счет для Португалии
В Мюнхене проходит первый полуфинал Лиги наций УЕФА
4 июня в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене проходит первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.
На «Альянц Арене» встречаются сборные Германии и Португалии.
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Победитель этого полуфинала выйдет в финал, который состоится 8 июня, соперником будет Испания или Франция.
На 63-й минуте Франсишку Консейсау сравнял счет для Португалии (1:1). Интересно что он вsшел на замену за 5 минут до гола.
ГОЛ! 1:1. Франсишку Консейсау, 63 мин
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