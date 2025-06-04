Лига наций04 июня 2025, 23:27 | Обновлено 04 июня 2025, 23:49
389
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ВИДЕО. Что сказал VAR? Вирц открыл счет в матче Германии против Португалии
На 48-й минуте сборная Германии получила перевес в полуфинале Лиги наций
04 июня 2025, 23:27 | Обновлено 04 июня 2025, 23:49
389
0
4 июня в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене проходит первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.
На «Альянц Арене» встречаются сборные Германии и Португалии.
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Победитель этого полуфинала выйдет в финал, который состоится 8 июня, соперником будет Испания или Франция.
На 48-й минуте Флориан Вирц открыл счет для сборной Германии. После просмотра VAR судья засчитал гол (1:0).
ГОЛ! 1:0. Флориан Вирц, 48 мин
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