ВИДЕО. Что сказал VAR? Вирц открыл счет в матче Германии против Португалии

4 июня в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене проходит первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» встречаются сборные Германии и Португалии.

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Победитель этого полуфинала выйдет в финал, который состоится 8 июня, соперником будет Испания или Франция.

На 48-й минуте Флориан Вирц открыл счет для сборной Германии. После просмотра VAR судья засчитал гол (1:0).

ГОЛ! 1:0. Флориан Вирц, 48 мин

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