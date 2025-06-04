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Лига наций
04 июня 2025, 23:27 | Обновлено 04 июня 2025, 23:49
389
0

ВИДЕО. Что сказал VAR? Вирц открыл счет в матче Германии против Португалии

На 48-й минуте сборная Германии получила перевес в полуфинале Лиги наций

04 июня 2025, 23:27 | Обновлено 04 июня 2025, 23:49
389
0
ВИДЕО. Что сказал VAR? Вирц открыл счет в матче Германии против Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

4 июня в 22:00 по киевскому времени в Мюнхене проходит первый полуфинал Лиги наций УЕФА 2024/25.

На «Альянц Арене» встречаются сборные Германии и Португалии.

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Победитель этого полуфинала выйдет в финал, который состоится 8 июня, соперником будет Испания или Франция.

На 48-й минуте Флориан Вирц открыл счет для сборной Германии. После просмотра VAR судья засчитал гол (1:0).

ГОЛ! 1:0. Флориан Вирц, 48 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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