«Это та же цена». Известный журналист назвал сумму перехода Забарного в ПСЖ

Журналист ESPN FC Жюльен Лоранс поделился мнением о возможном переходе украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного в «ПСЖ».

«Это очень хороший игрок. Это действительно очень интересный профиль. Он очень хорошо играл в составе «Борнмута» в текущем сезоне рядом с Дином Хейсеном, который перешел в «Реал» за 50 млн евро. Для Забарного это будет та же цена. Минимальная сумма его трансфера составит 50 млн евро.

«ПСЖ» проявлял к нему интерес прошлым летом, но, я думаю, спортивный директор парижан Луис Кампос не спешил, чтобы более детально подойти к этому трансферу.

Забарный – крепкий в физическом плане игрок. Он – молодой, ему – 22 года, что важно для «ПСЖ», с высокой скоростью. Я думаю, что у него есть необходимые качества, которые подошли бы Луису Энрике», – сказал Лоранс в эфире RMC Sport.

Сообщалось, что Забарный принял решение, в какой клуб готов перейти уже этим летом.