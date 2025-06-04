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  4. «Это та же цена». Известный журналист назвал сумму перехода Забарного в ПСЖ
Франция
04 июня 2025, 23:23 |
1872
4

«Это та же цена». Известный журналист назвал сумму перехода Забарного в ПСЖ

Жюльен Лоранс поделился мнением по поводу украинского защитника

04 июня 2025, 23:23 |
1872
4
«Это та же цена». Известный журналист назвал сумму перехода Забарного в ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист ESPN FC Жюльен Лоранс поделился мнением о возможном переходе украинского защитника «Борнмута» Ильи Забарного в «ПСЖ».

«Это очень хороший игрок. Это действительно очень интересный профиль. Он очень хорошо играл в составе «Борнмута» в текущем сезоне рядом с Дином Хейсеном, который перешел в «Реал» за 50 млн евро. Для Забарного это будет та же цена. Минимальная сумма его трансфера составит 50 млн евро.

«ПСЖ» проявлял к нему интерес прошлым летом, но, я думаю, спортивный директор парижан Луис Кампос не спешил, чтобы более детально подойти к этому трансферу.

Забарный – крепкий в физическом плане игрок. Он – молодой, ему – 22 года, что важно для «ПСЖ», с высокой скоростью. Я думаю, что у него есть необходимые качества, которые подошли бы Луису Энрике», – сказал Лоранс в эфире RMC Sport.

Сообщалось, что Забарный принял решение, в какой клуб готов перейти уже этим летом.

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный Дин Хейсен
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 4
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Серж
За Хейсена цена 59,5 лямов евро, а не 50.
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Harun Bakircioğlu
Непонятно, почему у нас так мало таких игроков как Забарный, физически развитых и целеустремленных. Он же не был суперодаренным, всего достиг своим трудом и обучением.
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