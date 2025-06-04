ФОТО. Доннарумма пришел поддержать Синнера в четвертьфинале Ролан Гаррос

Чемпион Европы 2020 и победитель Лиги чемпионов 2025 Джанлуиджи Доннарумма, основной голкипер сборной Италии и футбольного клуба ПСЖ, посетил четвертьфинальный поединок парижского мейджора, чтобы поболеть за своего друга и соотечественника – Янника Синнера.

Джанлуиджи присутствовал весь матч на трибуне и горячо поддерживал игру первой ракетки мирового рейтинга ATP. После поединка они тепло пообщались.

Журналисты тут же поинтересовались у Доннаруммы, какие качества Синнера впечатляют его больше всего, и он ответил прямо: «Меня поражает его ментальная стойкость, его способность защищаться от всего. Это навык, которым я сам хотел бы обладать».

ФОТО. Джанлуиджи Доннарумма на трибуне во время четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции 2025 между Янником Синнером (Италия) и Александром Бубликом (Казахстан).