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  4. ФОТО. Доннарумма пришел поддержать Синнера в четвертьфинале Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
04 июня 2025, 23:17 | Обновлено 04 июня 2025, 23:23
81
0

ФОТО. Доннарумма пришел поддержать Синнера в четвертьфинале Ролан Гаррос

Победитель Лиги чемпионов 2025 был замечен на матче Синнер – Бублик

04 июня 2025, 23:17 | Обновлено 04 июня 2025, 23:23
81
0
ФОТО. Доннарумма пришел поддержать Синнера в четвертьфинале Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпион Европы 2020 и победитель Лиги чемпионов 2025 Джанлуиджи Доннарумма, основной голкипер сборной Италии и футбольного клуба ПСЖ, посетил четвертьфинальный поединок парижского мейджора, чтобы поболеть за своего друга и соотечественника – Янника Синнера.

Джанлуиджи присутствовал весь матч на трибуне и горячо поддерживал игру первой ракетки мирового рейтинга ATP. После поединка они тепло пообщались.

Журналисты тут же поинтересовались у Доннаруммы, какие качества Синнера впечатляют его больше всего, и он ответил прямо: «Меня поражает его ментальная стойкость, его способность защищаться от всего. Это навык, которым я сам хотел бы обладать».

ФОТО. Джанлуиджи Доннарумма на трибуне во время четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции 2025 между Янником Синнером (Италия) и Александром Бубликом (Казахстан).

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Ролан Гаррос 2025 Джанлуиджи Доннарумма Янник Синнер
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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