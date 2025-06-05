Трехкратный победитель ЛЧ может покинуть Реал. Алонсо заставляет его уйти
Дани Себальос заинтересовал «Бетис»
«Бетис» интересуется испанским полузащитником мадридского «Реала» Дани Себальосом, сообщает издание El Gol Digital.
По информации источника, 28-летний футболист еще не уверен в том, стоит ли ему покидать королевский клуб, но новый главный тренер команды Хаби Алонсо давит на него и заставляет уйти.
В сезоне 2024/25 Дани Себальос провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трехкратного победителя Лиги чемпионов в 10 миллионов евро.
Ранее руководство «Реала» определило Дани Себальоса самым слабым футболистом команды в прошедшей кампании.
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