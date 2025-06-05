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  4. Трехкратный победитель ЛЧ может покинуть Реал. Алонсо заставляет его уйти
Испания
05 июня 2025, 13:02 |
1698
1

Трехкратный победитель ЛЧ может покинуть Реал. Алонсо заставляет его уйти

Дани Себальос заинтересовал «Бетис»

05 июня 2025, 13:02 |
1698
1
Трехкратный победитель ЛЧ может покинуть Реал. Алонсо заставляет его уйти
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Себальос

«Бетис» интересуется испанским полузащитником мадридского «Реала» Дани Себальосом, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, 28-летний футболист еще не уверен в том, стоит ли ему покидать королевский клуб, но новый главный тренер команды Хаби Алонсо давит на него и заставляет уйти.

В сезоне 2024/25 Дани Себальос провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трехкратного победителя Лиги чемпионов в 10 миллионов евро.

Ранее руководство «Реала» определило Дани Себальоса самым слабым футболистом команды в прошедшей кампании.

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Дани Себальос Реал Мадрид Бетис Хаби Алонсо трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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Victor673256ua
Якщо тренер не розраховує, то скоріше за все треба йти
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