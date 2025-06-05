Трехкратный победитель ЛЧ может покинуть Реал. Алонсо заставляет его уйти

«Бетис» интересуется испанским полузащитником мадридского «Реала» Дани Себальосом, сообщает издание El Gol Digital.

По информации источника, 28-летний футболист еще не уверен в том, стоит ли ему покидать королевский клуб, но новый главный тренер команды Хаби Алонсо давит на него и заставляет уйти.

В сезоне 2024/25 Дани Себальос провел 41 матч на клубном уровне, отличившись 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость трехкратного победителя Лиги чемпионов в 10 миллионов евро.

Ранее руководство «Реала» определило Дани Себальоса самым слабым футболистом команды в прошедшей кампании.