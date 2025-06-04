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Формула 1
04 июня 2025, 20:20 | Обновлено 04 июня 2025, 20:21
38
0

ВИДЕО. Новичок АПЛ устроил гонки против чемпионского болида Формулы-1

Игроки Лидс Юнайтед получили возможность испытать свои силы против Ред Булл RB7

04 июня 2025, 20:20 | Обновлено 04 июня 2025, 20:21
38
0
ВИДЕО. Новичок АПЛ устроил гонки против чемпионского болида Формулы-1
X (Twitter)

Компания Ред Булл известна своими нестандартными пиар-акциями – от пит-стопа в условиях невесомости до заездов на болиде по горнолыжному склону. На этот раз австрийский бренд решил удивить футбольную аудиторию.

После того как «Лидс Юнайтед», спонсором которого в сезоне 2024/25 стал Ред Булл, получил повышение в Английскую Премьер-лигу, команда посетила Гран-при Великобритании 2024 года. Там некоторые игроки задумались, каково это – соревноваться с болидом Формулы-1.

Ред Булл не заставил долго ждать ответа: юниор Формулы-2 Арвид Линдблад вывел легендарный RB7 на поле стадиона «Элланд Роуд». Именно на этом болиде Себастьян Феттель завоевал свой второй чемпионский титул в 2011 году.

Какова была реакция смотрителя газона на скольжение болида по траве – неизвестно, но получилось зрелищно.

Этот импровизированный заезд стал новым шагом в сотрудничестве между автоспортом и футболом.

Видео с заездом на поле доступно для просмотра ниже – гонка оказалась интереснее, чем можно было ожидать.

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Ред Булл (F1) Формула-1 Лидс автоспорт Английская Премьер-лига футбол видео
Александр Ляшецкий
Александр Ляшецкий Sport.ua
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