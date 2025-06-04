Игрок Полесья: «В новом сезоне уже медаль должна быть. Не за третье место»
Бабенко нацелен на призовые места
Полузащитник и капитан Полесья Руслан Бабенко надеется, что с новым тренером Русланом Ротанем житомирская команда сможет побороться за медали, а у игрока есть амбиции забраться выше, чем на третье место.
«Да, будет это давление, но в следующем сезоне мы будем более опытными, мы уже притерлись. Надеюсь, что не будет много изменений с игроками, и нужно, чтобы Полесье выше поднималось».
«И уже медаль какая-то должна быть, может, даже не 3-е место, а что-то выше», – сказал Бабенко.
Минувший сезон Полесье завершило на 4-й позиции.
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