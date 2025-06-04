Александр Зверев – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2025
4 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 проходят матчи 1/4 финала в верхней части мужской сетки одиночного разряда.
Ориентировочно в 21:15 по Киеву на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Александр Зверев (Германия, ATP 3) и Новак Джокович (Сербия, ATP 6).
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Это будет 14-я встреча соперников. Счет 8:5 в пользу Ноле.
Победитель противостояния в полуфинале Ролан Гаррос поборется либо против Янника Синнера, либо против Александра Бублика.
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