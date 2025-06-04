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  4. Александр Зверев – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
04 июня 2025, 18:29 |
216
0

Александр Зверев – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2025

04 июня 2025, 18:29 |
216
0
Александр Зверев – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Twitter. Александр Зверев и Новак Джокович

4 июня на Открытом чемпионате Франции 2025 проходят матчи 1/4 финала в верхней части мужской сетки одиночного разряда.

Ориентировочно в 21:15 по Киеву на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Александр Зверев (Германия, ATP 3) и Новак Джокович (Сербия, ATP 6).

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Это будет 14-я встреча соперников. Счет 8:5 в пользу Ноле.

Победитель противостояния в полуфинале Ролан Гаррос поборется либо против Янника Синнера, либо против Александра Бублика.

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Александр Зверев Новак Джокович смотреть онлайн Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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