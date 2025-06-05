Реал подпишет 33-летнего форварда. Это было требование Алонсо

Мадридский «Реал» интересуется хорватским нападающим испанской «Осасуны» Анте Будимиром, сообщает издание Defensa Central.

По информации источника, королевский клуб очень близок к подписанию 33-летнего футболиста. Сумма трансфера должна составить 8 миллионов евро.

Отмечается, что трансфер Анте Будимира был одним из требований нового главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо, который хотел бы иметь на скамейке запасных своего Хоселу образца сезона 2023/24 – опытного забивного форварда, который может выйти на замену и перевернуть ход встречи.

В сезоне 2024/25 Анте Будимир провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 24 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо настаивает на продаже полузащитника Дани Себальоса.