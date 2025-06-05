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  4. Реал подпишет 33-летнего форварда. Это было требование Алонсо
Испания
05 июня 2025, 14:57 |
1418
0

Реал подпишет 33-летнего форварда. Это было требование Алонсо

Анте Будимир покинет «Осасуну»

05 июня 2025, 14:57 |
1418
0
Реал подпишет 33-летнего форварда. Это было требование Алонсо
Getty Images/Global Images Ukraine. Анте Будимир

Мадридский «Реал» интересуется хорватским нападающим испанской «Осасуны» Анте Будимиром, сообщает издание Defensa Central.

По информации источника, королевский клуб очень близок к подписанию 33-летнего футболиста. Сумма трансфера должна составить 8 миллионов евро.

Отмечается, что трансфер Анте Будимира был одним из требований нового главного тренера «сливочных» Хаби Алонсо, который хотел бы иметь на скамейке запасных своего Хоселу образца сезона 2023/24 – опытного забивного форварда, который может выйти на замену и перевернуть ход встречи.

В сезоне 2024/25 Анте Будимир провел 42 матча на клубном уровне, отличившись 24 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо настаивает на продаже полузащитника Дани Себальоса.

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Анте Будимир Хаби Алонсо Осасуна Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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