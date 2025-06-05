Флик поставил ультиматум игроку Барселоны. Придется искать новый клуб

Испанский правый защитник каталонской «Барселоны» Эктор Форт может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик поставил 18-летнему футболисту ультиматум: либо он уходит из команды, либо весь следующий сезон будет сидеть на скамейке запасных.

В сезоне 2024/25 Эктор Форт провел 21 матч на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее Ханси Флик назвал лучшего игрока «Барселоны» на данный момент.