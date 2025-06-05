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  4. Флик поставил ультиматум игроку Барселоны. Придется искать новый клуб
Испания
05 июня 2025, 14:42 |
1380
1

Флик поставил ультиматум игроку Барселоны. Придется искать новый клуб

Эктор Форт либо уйдет, либо будет сидеть на скамейке для запасных

05 июня 2025, 14:42 |
1380
1
Флик поставил ультиматум игроку Барселоны. Придется искать новый клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

Испанский правый защитник каталонской «Барселоны» Эктор Форт может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает издание El Nacional.

По информации источника, главный тренер «сине-гранатовых» Ханси Флик поставил 18-летнему футболисту ультиматум: либо он уходит из команды, либо весь следующий сезон будет сидеть на скамейке запасных.

В сезоне 2024/25 Эктор Форт провел 21 матч на клубном уровне, не отличившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее Ханси Флик назвал лучшего игрока «Барселоны» на данный момент.

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Эктор Форт Ханс-Дитер Флик Барселона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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Mark4854590
Ну можна і в оренду кудись віддати. Або продати з правом викупу
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