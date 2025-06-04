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  4. Янник Синнер – Александр Бублик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
04 июня 2025, 15:35 | Обновлено 04 июня 2025, 15:36
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Янник Синнер – Александр Бублик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2025

04 июня 2025, 15:35 | Обновлено 04 июня 2025, 15:36
240
0
Янник Синнер – Александр Бублик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

4 июня пройдут матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2025 в верхней части мужской секти.

Ориентировочно в 16:15 по Киеву на корт Филиппа Шатрие выйдут Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Александр Бублик (Казахстан, ATP 62).

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Это будет пятая встреча соперников. Счет 3:1 в пользу Синнера.

Победитель противостояния в полуфинале Ролан Гаррос поборется либо против Новака Джоковича, либо против Александра Зверева.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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