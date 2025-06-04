Легендарный теннисист: «Синнер для меня как Человек-паук»

Бывшая первая ракетка мира и семикратный победитель турниров Большого шлема Матс Виландер признался, что никогда не видел столь агрессивного игрока с задней линии, как Янник Синнер.

«Я не знаю, как бы я играл против него», – сказал он в эфире Eurosport, официального вещателя турнира Ролан Гаррос 2025.

«Можно я скажу, что у меня нет слов? Это невероятно. Он буквально не ждет, пока мяч куда-то отлетит. Он хочет бить сразу – с обеих сторон, особенно с бэкхенда. Я никогда не видел настолько агрессивной игры с задней линии. И он еще и стремится идти вперед – мне это очень нравится.

Алькарас тоже агрессивен, но по-другому. Думаю, единственный шанс победить его – это менять темп игры. Иногда сбавлять и сбивать ритм, но делать это в нужный момент. Нельзя атаковать из обороны – только если ты контролируешь розыгрыш. Можно добавить мощного топспина, оттеснить Синнера назад, а потом перехватить инициативу».

Говоря о том, как бы он сам действовал против итальянца, трехкратный чемпион Ролан Гаррос Виландер признался: «Я даже не знаю, как бы играл против Янника. Думаю: а что бы сделал Роджер Федерер? Наверное, слайсы, низкие мячи, потом высокий навес. А Надаль? Не уверен. Я бы пытался его измотать, наверное. Но он сейчас играет невероятно. Его движение по корту – он будто летает. Для меня он как Человек-паук. Потрясающе, насколько он атлетичен».

«Его подача изменилась за последние годы. Он отлично принимает. Он играет по мячу очень рано. Я никогда не видел такой агрессии с задней линии. Да, Джон Макинрой или Стефан Эдберг были более агрессивны у сетки, но если говорить об атакующей игре с задней линии – Янник Синнер определенно самый агрессивный из всех, кого я видел», – подытожил Матс Виландер.