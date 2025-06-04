Повлияет на Забарного. Борнмут готовится продать защитника в Ливерпуль

По информации Sky Sports, Борнмут близок к продаже левого защитника Милоша Керкеза в состав Ливерпуля. Стороны согласовывают последние детали трансфера.

Керкез должен стать вторым защитником после Дина Хейсена, которого клуб продает по итогам минувшего сезона.

21-летний венгр в минувшем сезоне провел 41 матч, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

При этом продавать еще одного защитника, Илью Забарного, Борнмут не хочет, несмотря на активный интерес со стороны ПСЖ, который готов заплатить за украинца более 50 миллионов евро.

Борнмут не хочет распродавать состав и надеется удержать хотя бы нескольких лидеров.