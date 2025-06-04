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  4. Повлияет на Забарного. Борнмут готовится продать защитника в Ливерпуль
Англия
04 июня 2025, 18:05 | Обновлено 04 июня 2025, 18:48
1112
0

Повлияет на Забарного. Борнмут готовится продать защитника в Ливерпуль

Керкез уходит, а клуб не хочет устраивать распродажу

04 июня 2025, 18:05 | Обновлено 04 июня 2025, 18:48
1112
0
Повлияет на Забарного. Борнмут готовится продать защитника в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Милош Керкез

По информации Sky Sports, Борнмут близок к продаже левого защитника Милоша Керкеза в состав Ливерпуля. Стороны согласовывают последние детали трансфера.

Керкез должен стать вторым защитником после Дина Хейсена, которого клуб продает по итогам минувшего сезона.

21-летний венгр в минувшем сезоне провел 41 матч, забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

При этом продавать еще одного защитника, Илью Забарного, Борнмут не хочет, несмотря на активный интерес со стороны ПСЖ, который готов заплатить за украинца более 50 миллионов евро.

Борнмут не хочет распродавать состав и надеется удержать хотя бы нескольких лидеров.

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Милош Керкез Илья Забарный Борнмут Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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