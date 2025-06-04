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ЧМ. Квалификация. Азия
Ирак
05.06.2025 21:15 - : -
Южная Корея
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Чемпионат мира
04 июня 2025, 15:18 |
39
0

Ирак – Южная Корея. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 5 июня в 21:15 по Киеву

04 июня 2025, 15:18 |
39
0
Ирак – Южная Корея. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня на «Басра Интернейшенл Стэдиум» пройдет матч 9-го тура решающего этапа отбора на чемпионат мира в Азии, в котором сборная Ирака сыграет против сборной Южной Кореи. Поединок начнется в 21:15 по киевскому времени.

Ирак

Команда единственный раз появилась на чемпионате мира аж в 1986-м году. Куда лучше у нее получается на региональном уровне, есть в активе даже победа на Кубке Азии в 2007-м году. А на прошлом таком турнире, как и предыдущем, вылетали в 1/8 финала.

Сейчас есть шансы все-таки пробиться на мундиаль, причем напрямую, и это после паузы почти в сорок лет. Но сделать подобное будет достаточно непросто, ведь набрано 12 очков, а у конкурента за 2-е место, Иордании, на одно больше. И в этом виновны сами футболисты, что в марте не выиграли у Кувейта и проиграли Палестине. Конечно, все может решиться в последнем туре в очном противостоянии. Но если потерять очки сейчас, отставание может перерасти в безнадежное. А победа при осечке конкурента изменит задачи на крайний поединок – но сначала нужно в нем взять максимум.

Южная Корея

Сборная уникальна по азиатским меркам. Она дебютировала на чемпионате мира еще в 1954-м году, а с 1986-го не пропускает турниров. И даже стала «бронзовым» призером, правда, играя на родине. Хочется напомнить о себе и в формате Кубка Азии, где трофей не брали пол века. Но не получалось у многих повторить успех, в том числе и у Клинсманна. В прошлом году его подопечные на характере дошли до полуфинала, но уступили там.

Зато квалификацию Сон и компания прошли довольно ожидаемо и планомерно. Да, без стопроцентных показателей, и вот уже трижды матчи заканчивались ничьими – с Палестиной, Оманом и Иорданией. Но и такого хватило, чтобы де-факто закрепить за собой право сыграть и на следующем мундиале – можно позволить себе теперь экспериментировать.

Статистика личных встреч

Всего было 11 очных матчей, и Ирак не побеждал ни разу. Более того, он в трех последних поединках только проигрывал.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что гости способны на очередной успех. Но уж не проиграть дома все решившему сопернику иракцы способны (коэффициент – 1,72).

Прогноз Sport.ua
Ирак
5 июня 2025 -
21:15
Южная Корея
Ирак не проиграет 1,72 Сделать ставку

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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