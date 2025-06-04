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ЧМ. Квалификация. Азия
Катар
05.06.2025 21:15 - : -
Иран
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04 июня 2025, 16:14 |
47
0

Катар – Иран. Прогноз и анонс на матч отбора к ЧМ-2026

Поединок состоится 5 июня и начнется в 21:15 по Киеву

04 июня 2025, 16:14 |
47
0
Катар – Иран. Прогноз и анонс на матч отбора к ЧМ-2026
Reuters

5 июня на «Джассим бин Хаммад» пройдет матч 9-го тура решающего этапа отбора на чемпионат мира в Азии, в котором сборная Катара сыграет против сборной Ирана. Поединок начнется в 21:15 по киевскому времени.

Катар

Команда долго готовилась дебютировать на чемпионате мира – так и не сумев пройти квалификацию, она там сыграла как представитель страны, принимающей турнир... И проиграла все 3 поединка! Но определенный эффект был: это поколение смогли дважды кряду выиграть Кубок Азии!

С квалификацией на мундиаль пока что складывается посредственно. В активе только 10 очков, и понятно, что не догнать пару лидеров – тут бы нынешнее четвертое место не утратить, чтобы продолжить борьбу на дополнительном этапе. И это, похоже, будет первой задачей для нового наставника – в начале месяца объявили о контракте с Юленом Лопетеги. И сейчас испанец будет проводить свой дебютный матч с новыми подопечными.

Иран

Сборная по праву считается одним из флагманов азиатского футбола. У нее за спиной уже 6 таких турниров, в том числе играли на всех трех последних. Впрочем, ни разу при этом не получалось пробиваться в плей-офф – не выигрывали больше чем по разу. А на обоих последних Кубках Азии, наоборот, пробивались в полуфиналы.

Нынешний отбор для иранцев де-факто закончен. Они досрочно обеспечили для себя право сыграть в Северной Америке через год. Возможно, потому немного дали слабину в прошлом туре, ведь там, принимая на своем поле главного преследователя, Узбекистан, ограничились ничьей 2-2. С другой стороны, гандикап в три очка преимущества перед Шомуродовым и компанией и такой результат сохранил.

Статистика личных встреч

В феврале прошлого года Катар прервал серию из шести поражений, и даже выиграл тогда 2-1. Но осенью снова все закончилось проигранным матчем – еще и с крупным счетом 1-4, благо, что хотя бы на выезде.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что у хозяев арены есть шанс воспользоваться моментом, тем, что гости все для себя решили. Но все же пока лучше брать нейтральный вариант с «тотал больше 2,5 голов» (коэффициент – 1,88).

Прогноз Sport.ua
Катар
5 июня 2025 -
21:15
Иран
Тотал больше 2.5 1.88 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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