5 июня на «Джассим бин Хаммад» пройдет матч 9-го тура решающего этапа отбора на чемпионат мира в Азии, в котором сборная Катара сыграет против сборной Ирана. Поединок начнется в 21:15 по киевскому времени.

Катар

Команда долго готовилась дебютировать на чемпионате мира – так и не сумев пройти квалификацию, она там сыграла как представитель страны, принимающей турнир... И проиграла все 3 поединка! Но определенный эффект был: это поколение смогли дважды кряду выиграть Кубок Азии!

С квалификацией на мундиаль пока что складывается посредственно. В активе только 10 очков, и понятно, что не догнать пару лидеров – тут бы нынешнее четвертое место не утратить, чтобы продолжить борьбу на дополнительном этапе. И это, похоже, будет первой задачей для нового наставника – в начале месяца объявили о контракте с Юленом Лопетеги. И сейчас испанец будет проводить свой дебютный матч с новыми подопечными.

Иран

Сборная по праву считается одним из флагманов азиатского футбола. У нее за спиной уже 6 таких турниров, в том числе играли на всех трех последних. Впрочем, ни разу при этом не получалось пробиваться в плей-офф – не выигрывали больше чем по разу. А на обоих последних Кубках Азии, наоборот, пробивались в полуфиналы.

Нынешний отбор для иранцев де-факто закончен. Они досрочно обеспечили для себя право сыграть в Северной Америке через год. Возможно, потому немного дали слабину в прошлом туре, ведь там, принимая на своем поле главного преследователя, Узбекистан, ограничились ничьей 2-2. С другой стороны, гандикап в три очка преимущества перед Шомуродовым и компанией и такой результат сохранил.

Статистика личных встреч

В феврале прошлого года Катар прервал серию из шести поражений, и даже выиграл тогда 2-1. Но осенью снова все закончилось проигранным матчем – еще и с крупным счетом 1-4, благо, что хотя бы на выезде.

Прогноз

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