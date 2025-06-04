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  4. Экс-игрок сборной Украины сообщил, почему играл в россии после начала войны
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 23:30 |
1239
0

Экс-игрок сборной Украины сообщил, почему играл в россии после начала войны

Филипп Будковский – о переходе в «Анжи»

04 июня 2025, 23:30 |
1239
0
Экс-игрок сборной Украины сообщил, почему играл в россии после начала войны
УАФ. Филипп Будковский

Бывший игрок сборной Украины Филипп Будковский признался, почему решил перейти в «Анжи» после начала войны на Донбассе и аннексии Крыма.

«Анжи» это было необдуманное решение. Там были неплохие финансовые условия. Мной тогда интересовался «Трабзонспор», я долго ждал. В итоге «Трабзонспор» передумал. И я спросил, какие еще есть варианты? Был «Анжи» – я согласился. Я понимал, что началась война, но тогда в голове было немного глупости. У меня не было понимания, что происходит», – сказал Будковский.

Будковский провел в «Анжи» сезон 2016/17 и забил четыре гола.

Ранее капитан луганской «Зари» Филипп Будковский расхвалил Младена Бартуловича, отреагировав на слухи о возможном уходе Младена из клуба.

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Филипп Будковский Анжи Махачкала Заря Луганск российско-украинская война
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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