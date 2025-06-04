Экс-игрок сборной Украины сообщил, почему играл в россии после начала войны

Бывший игрок сборной Украины Филипп Будковский признался, почему решил перейти в «Анжи» после начала войны на Донбассе и аннексии Крыма.

«Анжи» это было необдуманное решение. Там были неплохие финансовые условия. Мной тогда интересовался «Трабзонспор», я долго ждал. В итоге «Трабзонспор» передумал. И я спросил, какие еще есть варианты? Был «Анжи» – я согласился. Я понимал, что началась война, но тогда в голове было немного глупости. У меня не было понимания, что происходит», – сказал Будковский.

Будковский провел в «Анжи» сезон 2016/17 и забил четыре гола.

Ранее капитан луганской «Зари» Филипп Будковский расхвалил Младена Бартуловича, отреагировав на слухи о возможном уходе Младена из клуба.