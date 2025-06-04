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Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 13:35 | Обновлено 04 июня 2025, 13:42
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0

Самыми дисциплинированным игроками УПЛ-2024/25 стали Буяльский и Паламарчук

Хавбек «Динамо» и голкипер «Ингульца» не заработали ни одного наказания в 29 проведенных матчах

04 июня 2025, 13:35 | Обновлено 04 июня 2025, 13:42
145
0
Самыми дисциплинированным игроками УПЛ-2024/25 стали Буяльский и Паламарчук
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Среди всех игроков, проведших в сезоне-2024/25 не менее 20 матчей, только 16 на протяжении всей турнирной дистанции не заработали ни одного наказания. Из этой когорты своего рода джентльменов наибольшее количество встреч отыграли 32-летний полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский и 33-летний голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук – по 29, которые таким образом и удостоились звания самых дисциплинированных футболистов чемпионата.

Среди легионеров пальма первенства досталась 24-летнему буркинийскому форварду «Шахтера» Лассина Траоре, не получившему ни одного предупреждения в 22-х играх.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, не имевшие штрафа в сезоне-2024/25 (не менее 20 матчей)

Игрок

Клуб

Матчи

1.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

29

Алексей ПАЛАМАРЧУК

Ингулец

29

3.

Владимир БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

Ингулец/Заря

26

Евгений ПОДЛЕПЕНЕЦ

Карпаты

26

5.

Тарас ГАЛАС

Левый берег

25

Дмитрий ЛЕДВИЙ

Рух

25

Дмитрий РИЗНЫК

Шахтер

25

8.

Назар ВОЛОШИН

Динамо

24

9.

Александр БЕЛЯЕВ

Александрия

22

Владислав ВОЙЦЕХОВСКИЙ

Левый берег

22

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

22

Даниил ХРИПЧУК

Ворскла

22

13.

Эдуардо ГЕРРЕРО

Заря/Динамо

21

Иван НЕСТЕРЕНКО

Ворскла

21

Евгений ПАСТУХ

Рух

21

16.

Александр ТЫМЧИК

Динамо

20
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цифры и факты Виталий Буяльский Алексей Паламарчук итоги сезона УПЛ Украинская Премьер-лига
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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