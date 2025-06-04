Самыми дисциплинированным игроками УПЛ-2024/25 стали Буяльский и Паламарчук

Среди всех игроков, проведших в сезоне-2024/25 не менее 20 матчей, только 16 на протяжении всей турнирной дистанции не заработали ни одного наказания. Из этой когорты своего рода джентльменов наибольшее количество встреч отыграли 32-летний полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский и 33-летний голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук – по 29, которые таким образом и удостоились звания самых дисциплинированных футболистов чемпионата.

Среди легионеров пальма первенства досталась 24-летнему буркинийскому форварду «Шахтера» Лассина Траоре, не получившему ни одного предупреждения в 22-х играх.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, не имевшие штрафа в сезоне-2024/25 (не менее 20 матчей)