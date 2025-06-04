Самыми дисциплинированным игроками УПЛ-2024/25 стали Буяльский и Паламарчук
Хавбек «Динамо» и голкипер «Ингульца» не заработали ни одного наказания в 29 проведенных матчах
Среди всех игроков, проведших в сезоне-2024/25 не менее 20 матчей, только 16 на протяжении всей турнирной дистанции не заработали ни одного наказания. Из этой когорты своего рода джентльменов наибольшее количество встреч отыграли 32-летний полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский и 33-летний голкипер «Ингульца» Алексей Паламарчук – по 29, которые таким образом и удостоились звания самых дисциплинированных футболистов чемпионата.
Среди легионеров пальма первенства досталась 24-летнему буркинийскому форварду «Шахтера» Лассина Траоре, не получившему ни одного предупреждения в 22-х играх.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, не имевшие штрафа в сезоне-2024/25 (не менее 20 матчей)
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Матчи
|
1.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
29
|
|
Алексей ПАЛАМАРЧУК
|
Ингулец
|
29
|
3.
|
Владимир БЕЛОЦЕРКОВЕЦ
|
Ингулец/Заря
|
26
|
|
Евгений ПОДЛЕПЕНЕЦ
|
Карпаты
|
26
|
5.
|
Тарас ГАЛАС
|
Левый берег
|
25
|
|
Дмитрий ЛЕДВИЙ
|
Рух
|
25
|
|
Дмитрий РИЗНЫК
|
Шахтер
|
25
|
8.
|
Назар ВОЛОШИН
|
Динамо
|
24
|
9.
|
Александр БЕЛЯЕВ
|
Александрия
|
22
|
|
Владислав ВОЙЦЕХОВСКИЙ
|
Левый берег
|
22
|
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
22
|
|
Даниил ХРИПЧУК
|
Ворскла
|
22
|
13.
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Заря/Динамо
|
21
|
|
Иван НЕСТЕРЕНКО
|
Ворскла
|
21
|
|
Евгений ПАСТУХ
|
Рух
|
21
|
16.
|
Александр ТЫМЧИК
|
Динамо
|
20
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