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  4. «Клянусь, он лучше Хейсена». Реакция фанов на интерес ПСЖ к Забарному
Англия
04 июня 2025, 13:51 |
546
0

«Клянусь, он лучше Хейсена». Реакция фанов на интерес ПСЖ к Забарному

Украинский защитник «Борнмута» может сменить клуб

04 июня 2025, 13:51 |
546
0
«Клянусь, он лучше Хейсена». Реакция фанов на интерес ПСЖ к Забарному
Getty Images/Global Images Ukraine

Победитель Лиги чемпионов сезона 2024/25 «ПСЖ» заинтересован в трансфере защитника английского «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного. Парижский клуб намерен оформить сделку до клубного чемпионата мира.

Сумма тренсфера может составить не меньше 50 миллионов евро. Преградой может послужить присутствие в составе «ПСЖ» российского голкипера Матвея Сафонова. Но в «ПСЖ» не исключают, что резервный вратарь может покинуть клуб.

Мнения болельщиков разделились. Часть поддерживает переход, а часть категорически против, пока в «ПСЖ» есть россиянин. Но все считают, что Забарный заслужил играть в топ-клубе.

Z_Zaky: Клянусь, он лучше Хейсена, с которым они образовывали пару в «Борнмуте». Я хотел бы видеть его в «Реале».

ŋɛąཞ: Не усложняет ли присутствие Сафонова трансфер? Насколько я помню, он мог бы прийти, но предпочел бы, чтобы вратарь отсутствовал.

1: Хороший центральный защитник, он хорошо сыграл с Хейсеном в этом сезоне.

Viacheslav: А как же тот дибильный орчонок (сафонов) в команде? Или все, принципы закончились?

Владислав Романів: Как фан «ПСЖ», надеюсь на этот трансфер.

Louis de Finesse: Раньше нужно было идти, ЛЧ бы выиграл.

Дмитро: Как он будет тренироваться с говном рассийским....

Nik: Или ему все равно что там москаль, потому что деньги не пахнут.

Jaroslav Harbaruk: Рад что к Энрике, грустно что с русней, надеюсь его куда-то выпихнут из клуба.

Serhii Shelim: Та норм тема, «ПСЖ» выглядит сейчас как топ-тима, а не просто тима, покупающая звезд.

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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