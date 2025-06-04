«Клянусь, он лучше Хейсена». Реакция фанов на интерес ПСЖ к Забарному
Украинский защитник «Борнмута» может сменить клуб
Победитель Лиги чемпионов сезона 2024/25 «ПСЖ» заинтересован в трансфере защитника английского «Борнмута» и сборной Украины Ильи Забарного. Парижский клуб намерен оформить сделку до клубного чемпионата мира.
Сумма тренсфера может составить не меньше 50 миллионов евро. Преградой может послужить присутствие в составе «ПСЖ» российского голкипера Матвея Сафонова. Но в «ПСЖ» не исключают, что резервный вратарь может покинуть клуб.
Мнения болельщиков разделились. Часть поддерживает переход, а часть категорически против, пока в «ПСЖ» есть россиянин. Но все считают, что Забарный заслужил играть в топ-клубе.
Z_Zaky: Клянусь, он лучше Хейсена, с которым они образовывали пару в «Борнмуте». Я хотел бы видеть его в «Реале».
ŋɛąཞ: Не усложняет ли присутствие Сафонова трансфер? Насколько я помню, он мог бы прийти, но предпочел бы, чтобы вратарь отсутствовал.
1: Хороший центральный защитник, он хорошо сыграл с Хейсеном в этом сезоне.
Viacheslav: А как же тот дибильный орчонок (сафонов) в команде? Или все, принципы закончились?
Владислав Романів: Как фан «ПСЖ», надеюсь на этот трансфер.
Louis de Finesse: Раньше нужно было идти, ЛЧ бы выиграл.
Дмитро: Как он будет тренироваться с говном рассийским....
Nik: Или ему все равно что там москаль, потому что деньги не пахнут.
Jaroslav Harbaruk: Рад что к Энрике, грустно что с русней, надеюсь его куда-то выпихнут из клуба.
Serhii Shelim: Та норм тема, «ПСЖ» выглядит сейчас как топ-тима, а не просто тима, покупающая звезд.
🚨🔴🔵 EXCL Le Paris Saint-Germain a fait une offre pour Illia Zabarnyi— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 3, 2025
🔹 De sources anglaises, le conseiller sportif du club parisien Luis Campos était ainsi dès ce lundi matin en Angleterre, à Bournemouth.
🔹L'international ukrainien est séduit par le projet parisien et a… pic.twitter.com/kcVV8dOTfB
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