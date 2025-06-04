Самым недисциплинированным игроком УПЛ-2024/25 стал Александр Скляр

Самым недисциплинированным игроком сезона-2024/25 стал Александр Скляр. 34-летний полузащитник «Ворсклы», получив 2 красные карточки и 9 желтых, набрал 15 штрафных очков (3 – за удаление, 1 – за предупреждение).

Дважды удалялся с поля и испанский хавбек «Карпат» Пабло Альварес. Среди иностранцев в «лидерах» оказался грузинский защитник «Вереса» Георгий Куция – 13 штрафных баллов, который наряду с полузащитником «Зари» Кириллом Дрышлюком нахватал больше всех «горчичников» – 10. А среди вратарей пальма «первенства» досталась Евгению Волынцу из «Полесья» и Богдану Когуту из «Вереса», которые заработали по одной красной и по две желтых карточки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, получившие наибольшее количество штрафа в УПЛ-2024/25