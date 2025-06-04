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Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 13:20 | Обновлено 04 июня 2025, 13:25
241
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Самым недисциплинированным игроком УПЛ-2024/25 стал Александр Скляр

В минувшем сезоне хавбек «Ворсклы» заработал 2 красные и 9 желтых карточек

04 июня 2025, 13:20 | Обновлено 04 июня 2025, 13:25
241
0
Самым недисциплинированным игроком УПЛ-2024/25 стал Александр Скляр
ФК Ворскла. Александр Скляр

Самым недисциплинированным игроком сезона-2024/25 стал Александр Скляр. 34-летний полузащитник «Ворсклы», получив 2 красные карточки и 9 желтых, набрал 15 штрафных очков (3 – за удаление, 1 – за предупреждение).

Дважды удалялся с поля и испанский хавбек «Карпат» Пабло Альварес. Среди иностранцев в «лидерах» оказался грузинский защитник «Вереса» Георгий Куция – 13 штрафных баллов, который наряду с полузащитником «Зари» Кириллом Дрышлюком нахватал больше всех «горчичников» – 10. А среди вратарей пальма «первенства» досталась Евгению Волынцу из «Полесья» и Богдану Когуту из «Вереса», которые заработали по одной красной и по две желтых карточки.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, получившие наибольшее количество штрафа в УПЛ-2024/25

Игрок

Клуб

Уд.

Пр.

Штраф

1.

Александр СКЛЯР

Ворскла

2

9

15

2.

Георгий КУЦИЯ

Верес

1

10

13

3.

Пабло АЛЬВАРЕС

Карпаты

2

6

12

4.

Иван КАЛЮЖНЫЙ

Александрия

1

9

12

5.

Андрей ЯКИМИВ

Левый берег

1

7

10

6.

Кирилл ДРЫШЛЮК

Заря

-

10

10

7.

Ян КОСТЕНКО

Карпаты

1

6

9

Денис ПОПОВ

Динамо

1

6

9

9.

Денис МИРОШНИЧЕНКО

Карпаты

-

9

9

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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