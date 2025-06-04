Самым недисциплинированным игроком УПЛ-2024/25 стал Александр Скляр
В минувшем сезоне хавбек «Ворсклы» заработал 2 красные и 9 желтых карточек
Самым недисциплинированным игроком сезона-2024/25 стал Александр Скляр. 34-летний полузащитник «Ворсклы», получив 2 красные карточки и 9 желтых, набрал 15 штрафных очков (3 – за удаление, 1 – за предупреждение).
Дважды удалялся с поля и испанский хавбек «Карпат» Пабло Альварес. Среди иностранцев в «лидерах» оказался грузинский защитник «Вереса» Георгий Куция – 13 штрафных баллов, который наряду с полузащитником «Зари» Кириллом Дрышлюком нахватал больше всех «горчичников» – 10. А среди вратарей пальма «первенства» досталась Евгению Волынцу из «Полесья» и Богдану Когуту из «Вереса», которые заработали по одной красной и по две желтых карточки.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, получившие наибольшее количество штрафа в УПЛ-2024/25
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Уд.
|
Пр.
|
Штраф
|
1.
|
Александр СКЛЯР
|
Ворскла
|
2
|
9
|
15
|
2.
|
Георгий КУЦИЯ
|
Верес
|
1
|
10
|
13
|
3.
|
Пабло АЛЬВАРЕС
|
Карпаты
|
2
|
6
|
12
|
4.
|
Иван КАЛЮЖНЫЙ
|
Александрия
|
1
|
9
|
12
|
5.
|
Андрей ЯКИМИВ
|
Левый берег
|
1
|
7
|
10
|
6.
|
Кирилл ДРЫШЛЮК
|
Заря
|
-
|
10
|
10
|
7.
|
Ян КОСТЕНКО
|
Карпаты
|
1
|
6
|
9
|
|
Денис ПОПОВ
|
Динамо
|
1
|
6
|
9
|
9.
|
Денис МИРОШНИЧЕНКО
|
Карпаты
|
-
|
9
|
9
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