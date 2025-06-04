Николай ЦЫМБАЛ: В следующем сезоне в Первой лиге не будет проходных матчей

В эфире информационно-аналитической программы «Украина футбольная» эксперт Николай Цимбал в частности рассказал о борьбе в стыковых матчах за право выступать в Премьер-лиге, о предстоящем сезоне в Первой лиге, а также об интересной борьбе на финише сезона во Второй лиге.

«Я, как и многие другие футбольные специалисты, прогнозировал, что напрямую в элиту выйдут «Эпицентр» и «Металлист 1925». Более того, все также отмечали, что у клубов УПЛ не будет больших проблем в стыковых матчах. Но тем и интересен футбол, что он непредсказуем. Хочу сказать, что «Кудровка» и тот же «Металлист» 1925 по праву завоевали место среди элиты.

«Кудровка» была аутсайдером в противостоянии с «Ворсклой», но перволиговый коллектив в двух матчах сражался до последнего, в то время как «Ворскла» играла с перепадами, несмотря на то, что по классу полтавчане были сильнее, и теперь они покидают высшую лигу через 30 лет».

Высказал свое мнение Цимбал относительно того, что в следующем чемпионате Первая лига будет играть по классическому формату.

«Я уверен, что нас ждет классный турнир с 16 командами. Я помню, когда с «Минаем» в сезоне-2019/2020 я выигрывал Первую лигу, то тогда в лиге было очень много амбициозных команд, которые ставили задачу выхода в УПЛ. На что-то подобное я жду и в следующем сезоне.

Думаю, что в элиту попытаются попасть или вернуться «Черноморец», «Ворскла», «Левый берег», «Ингулец», «Буковина», ЮКСА, возможно, «Металлист». Слышал, что и у «Пробы» будут очень серьезные амбиции. Я уже назвал половину команд, поэтому будет очень интересно за этим наблюдать. Уверен, что в следующем сезоне в Первой лиге вообще не будет ни одной проходной игры».

Специалист отметил интересную и ожесточенную борьбу между «Пробоем» и «Колосом-2» за первое место во Второй лиге.

«Пробой» и «Колос-2» с первой попытки выиграли свои группы, причем сделали это раньше срока. Их очное противостояние стало украшением всего сезона во Второй лиге, особенно матч-ответ в Городенке. Я болел за интригу и получил ее в полной мере, как и все болельщики. Я был впечатлен, как до конца сражался Колос-2. Проигрывая по сумме двух поединков – 0:3 – команда сумела отыграться уже в компенсированное время. И это при том, что дома Пробой при поддержке своих фанов выглядит очень мощно. Это было фантастическое противостояние».

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