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Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 12:31 | Обновлено 04 июня 2025, 12:47
191
0

Самой дисциплинированной командой УПЛ-2024/25 стал Шахтер

Наибольшее количество штрафа, как и год назад, заработало «Полесье»

04 июня 2025, 12:31 | Обновлено 04 июня 2025, 12:47
191
0
Самой дисциплинированной командой УПЛ-2024/25 стал Шахтер
ФК Шахтер

После годичного перерыва звание самой корректной команды чемпионата 6-й раз в истории завоевал «Шахтер». Подопечные Марино Пушича, заработав 2 красные и 37, меньше, чем кто-либо, желтых карточек, набрали 43 штрафных балла. Это лучший результат среди лауреатов в данной номинации за последний 21 год. Ни одного удаления не было в рядах «Колоса». Но перебор с предупреждениями не позволил ковалевцам подняться выше 6-го места.

Замкнуло дисциплинарный рейтинг, как и год назад, «Полесье». Получив 4 красные и больше всех желтых карточек – 77, житомиряне заработали 89 очков штрафа. А по количеству удалений «рекордсменом» сезона стала «Ворскла» – 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дисциплинарный рейтинг клубов в сезоне-2024/25

Уд.

Пр.

ШО

1.

Шахтер

2

37

43

2.

Динамо

1

44

47

3.

Александрия

1

51

54

4.

Ингулец

2

51

57

5.

Кривбасс

1

56

59

6.

Рух

2

54

60

7.

Оболонь

2

55

61

8.

Колос

0

62

62

9.

Ворскла

5

53

68

10.

Черноморец

2

63

69

11.

Карпаты

4

58

70

12.

ЛНЗ

2

66

72

13.

Левый берег

3

63

72

14.

Верес

4

66

78

Заря

4

66

78

16.

Полесье

4

77

89

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