Самой дисциплинированной командой УПЛ-2024/25 стал Шахтер
Наибольшее количество штрафа, как и год назад, заработало «Полесье»
После годичного перерыва звание самой корректной команды чемпионата 6-й раз в истории завоевал «Шахтер». Подопечные Марино Пушича, заработав 2 красные и 37, меньше, чем кто-либо, желтых карточек, набрали 43 штрафных балла. Это лучший результат среди лауреатов в данной номинации за последний 21 год. Ни одного удаления не было в рядах «Колоса». Но перебор с предупреждениями не позволил ковалевцам подняться выше 6-го места.
Замкнуло дисциплинарный рейтинг, как и год назад, «Полесье». Получив 4 красные и больше всех желтых карточек – 77, житомиряне заработали 89 очков штрафа. А по количеству удалений «рекордсменом» сезона стала «Ворскла» – 5.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Дисциплинарный рейтинг клубов в сезоне-2024/25
|
|
|
Уд.
|
Пр.
|
ШО
|
1.
|
Шахтер
|
2
|
37
|
43
|
2.
|
Динамо
|
1
|
44
|
47
|
3.
|
Александрия
|
1
|
51
|
54
|
4.
|
Ингулец
|
2
|
51
|
57
|
5.
|
Кривбасс
|
1
|
56
|
59
|
6.
|
Рух
|
2
|
54
|
60
|
7.
|
Оболонь
|
2
|
55
|
61
|
8.
|
Колос
|
0
|
62
|
62
|
9.
|
Ворскла
|
5
|
53
|
68
|
10.
|
Черноморец
|
2
|
63
|
69
|
11.
|
Карпаты
|
4
|
58
|
70
|
12.
|
ЛНЗ
|
2
|
66
|
72
|
13.
|
Левый берег
|
3
|
63
|
72
|
14.
|
Верес
|
4
|
66
|
78
|
|
Заря
|
4
|
66
|
78
|
16.
|
Полесье
|
4
|
77
|
89
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