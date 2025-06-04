Самой дисциплинированной командой УПЛ-2024/25 стал Шахтер

После годичного перерыва звание самой корректной команды чемпионата 6-й раз в истории завоевал «Шахтер». Подопечные Марино Пушича, заработав 2 красные и 37, меньше, чем кто-либо, желтых карточек, набрали 43 штрафных балла. Это лучший результат среди лауреатов в данной номинации за последний 21 год. Ни одного удаления не было в рядах «Колоса». Но перебор с предупреждениями не позволил ковалевцам подняться выше 6-го места.

Замкнуло дисциплинарный рейтинг, как и год назад, «Полесье». Получив 4 красные и больше всех желтых карточек – 77, житомиряне заработали 89 очков штрафа. А по количеству удалений «рекордсменом» сезона стала «Ворскла» – 5.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Дисциплинарный рейтинг клубов в сезоне-2024/25