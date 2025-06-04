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  4. Анастасия Соболева – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
04 июня 2025, 13:00 |
37
0

Анастасия Соболева – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в городе Макарска

04 июня 2025, 13:00 |
37
0
Анастасия Соболева – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анастасия Соболева

4 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 256) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в хорватском городе Макарска.

В первом раунде основной сетки украинка, которая прошла квалификацию, сыграет против представительницы Мексики Ренаты Сарасуа (WTA 74). Поединок состоится первым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Соболевой.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо с Петрой Марцинко, либо с Мирам Булгару.

📺 Видеотрансляция

Видеотрансляция матча доступна на официальном сайте WTA после быстрой и бесплатной регистрации.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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