Анастасия Соболева – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 125 в городе Макарска
4 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 256) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в хорватском городе Макарска.
В первом раунде основной сетки украинка, которая прошла квалификацию, сыграет против представительницы Мексики Ренаты Сарасуа (WTA 74). Поединок состоится первым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Соболевой.
Победительница противостояния во втором круге поборется либо с Петрой Марцинко, либо с Мирам Булгару.
Видеотрансляция матча доступна на официальном сайте WTA после быстрой и бесплатной регистрации.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок 1/4 финала мейджора состоится 4 июня и начнется ориентировочно в 15:00
Клуб Первой лиги будет использовать стадион «Авангард», который расположен в Ровно