Анастасия Соболева – Рената Сарасуа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (WTA 256) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 125 в хорватском городе Макарска.

В первом раунде основной сетки украинка, которая прошла квалификацию, сыграет против представительницы Мексики Ренаты Сарасуа (WTA 74). Поединок состоится первым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Соболевой.

Победительница противостояния во втором круге поборется либо с Петрой Марцинко, либо с Мирам Булгару.

Видеотрансляция матча доступна на официальном сайте WTA после быстрой и бесплатной регистрации.

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