СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня

В среду, 4 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Германия – Португалия

1.93 – 4.02 – 4.02

ТЕННИС

15:00 Янник Синнер – Александр Бублик

1.03 – 19.50

21:15 Александр Зверев – Новак Джокович

1.95 – 1.95

КИБЕРСПОРТ

20:30 B8 – Wildcard Gaming

1.57 – 2.44