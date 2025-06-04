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04 июня 2025, 12:21 |
27
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

04 июня 2025, 12:21 |
27
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 4 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Германия – Португалия

Ggbet 1.93 – 4.02 – 4.02

ТЕННИС

15:00 Янник Синнер – Александр Бублик

Ggbet 1.03 – 19.50

21:15 Александр Зверев – Новак Джокович

Ggbet 1.95 – 1.95

КИБЕРСПОРТ

20:30 B8 – Wildcard Gaming

Ggbet 1.57 – 2.44

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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