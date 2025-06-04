Другие новости04 июня 2025, 12:21 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
04 июня 2025, 12:21 |
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В среду, 4 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Германия – Португалия
ТЕННИС
15:00 Янник Синнер – Александр Бублик
21:15 Александр Зверев – Новак Джокович
КИБЕРСПОРТ
20:30 B8 – Wildcard Gaming
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