«Невероятный потенциал». Украинский вратарь получил похвалу в Европе

Спортивный директор каталонской «Жироны» Кике Карсель высказался о вратарской позиции в клубе, упомянув и украинского голкипера Владислава Крапивцова:

«У нас есть два вратаря высокого уровня, которые уже подписали новые контракты. Нам нужно окончательно решить, что делать с Хуаном Карлосом. Посмотрим, что будет. Гассанига – вратарь, который провел несколько очень хороших сезонов и может продолжать играть на высоком уровне. Владу Крапивцову нужно время, но у него невероятный талант».

Напомним, 19-летний Владислав Крапивцов присоединился к «Жироне» в декабре 2024 года и за это время успел провести за команду 2 матча, пропустив 7 голов.