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  4. «Невероятный потенциал». Украинский вратарь получил похвалу в Европе
Испания
04 июня 2025, 15:03 |
1165
0

«Невероятный потенциал». Украинский вратарь получил похвалу в Европе

Кике Карсель высказался о Владиславе Крапивцове

04 июня 2025, 15:03 |
1165
0
«Невероятный потенциал». Украинский вратарь получил похвалу в Европе
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Спортивный директор каталонской «Жироны» Кике Карсель высказался о вратарской позиции в клубе, упомянув и украинского голкипера Владислава Крапивцова:

«У нас есть два вратаря высокого уровня, которые уже подписали новые контракты. Нам нужно окончательно решить, что делать с Хуаном Карлосом. Посмотрим, что будет. Гассанига – вратарь, который провел несколько очень хороших сезонов и может продолжать играть на высоком уровне. Владу Крапивцову нужно время, но у него невероятный талант».

Напомним, 19-летний Владислав Крапивцов присоединился к «Жироне» в декабре 2024 года и за это время успел провести за команду 2 матча, пропустив 7 голов.

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Дмитрий Вус Источник: AS
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