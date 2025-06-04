ВИДЕО. Ла Лига определила лучший гол сезона 2024/25
Удар игрока «Реал Сосьедад» Луки Сучича одержал победу в номинации
Представители испанской Ла Лиги официально объявили лучший гол сезона 2024/25.
Победу в номинации одержал точный удар 22-летнего полузащитника клуба «Реал Сосьедад» Луки Сучича, который своим голом на 84-й минуте помог вырвать ничью в матче с мадридским «Атлетико».
В голосовании за лучший гол года также принимали участие: Хуан Крус («Леганес»), Абдула Мумин («Райо Вальекано»), Мунир Эль-Хаддади («Леганес»), Ладислав Крейчи («Жирона»), Хави Пуадо («Эспаньол»), Ромен Перро («Бетис»), Умар Садик («Валенсия») и Нико Уильямс («Атлетик»).
За испанский клуб в этом сезоне Лука отыграл 40 поединков во всех турнирах, оформив три гола и два ассиста. Гол в ворота «Атлетико» стал единственным взятием ворот от Луки за этот сезон в Ла Лиге.
💙 Pura fantasía.— LALIGA (@LaLiga) June 3, 2025
🎯 Luka Sučić, de la @RealSociedad, es el autor del 𝐆𝐎𝐋 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐓𝐄𝐌𝐏𝐎𝐑𝐀𝐃𝐀 en #LALIGAEASPORTS.#LALIGAGOALOFTHESEASON | #PREMIOSANUALESLALIGA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб может сменить название на «Харьков»
Национальная команда начала подготовку к турниру в Канаде