ВИДЕО. Ла Лига определила лучший гол сезона 2024/25

Представители испанской Ла Лиги официально объявили лучший гол сезона 2024/25.

Победу в номинации одержал точный удар 22-летнего полузащитника клуба «Реал Сосьедад» Луки Сучича, который своим голом на 84-й минуте помог вырвать ничью в матче с мадридским «Атлетико».

В голосовании за лучший гол года также принимали участие: Хуан Крус («Леганес»), Абдула Мумин («Райо Вальекано»), Мунир Эль-Хаддади («Леганес»), Ладислав Крейчи («Жирона»), Хави Пуадо («Эспаньол»), Ромен Перро («Бетис»), Умар Садик («Валенсия») и Нико Уильямс («Атлетик»).

За испанский клуб в этом сезоне Лука отыграл 40 поединков во всех турнирах, оформив три гола и два ассиста. Гол в ворота «Атлетико» стал единственным взятием ворот от Луки за этот сезон в Ла Лиге.