4 июня, свою встречу на Ролан Гаррос проведут Александр Зверев (WTA 3) и Новак Джокович (WTA 6).

Игра начнется в 21:15 по киевскому времени.

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Александр Зверев

Немецкий спортсмен не оставляет надежд, выиграть первый в карьере мейджор, на его счету три проигранных финала на турнирах большого шлема, в том числе и Aus Open этого года.

Зверев в текущем сезоне выиграл только один турнир, это было на грунте в Мюнхене. Спортсмен выглядит уверенно на этом Ролан Гаррос, в первом круге был обыгран Лернер Тин – 6:3, 6:3, 6:4, далее не было больших проблем и против Де Йонга из Нидерландов – 3:6, 6:1, 6:2, 6:3. В третьем круге теннисист прошел итальянца Коболли – 6:2, 7:6, 6:1. Против Грискпора матч продолжался меньше часа – 6:4, 3:0, после чего соперник снялся с матча. Теперь перед Зверевым будет первое серьезное испытание.

Новак Джокович

Сербский теннисист выглядит хорошо на этом Ролан Гаррос, за четыре встречи он не отдал ни сета. Нельзя сказать, что календарь был сложным, соперники были средней руки. Джокович начал с победы над американцем Макдональдом – 6:3, 6:3, 6:3, далее прошел француза Муте – 6:3, 6:2, 7:6. В третьем круге обыграл молодого австрийца Мисолича – 6:3, 6:4, 6:2.

Свой последний матч Ноле выиграл у опытного британца Кэмерона Норри – 6:2, 6:3, 6:2. Матч против Зверева покажет, так хорош Джокович сейчас или же просто соперники ничего не показывали. Главный враг серба, это возраст, выдерживать серьезный темп в 38 лет будет сложно. Новак уверен, что может выиграть 25-й шлем в карьере, но сделать это на грунте тяжелая задача.

Личные встречи

У теннисистов немалая история очных противостояний, они играли 13 раз на официальных турнирах, счет 8:5 в пользу Джоковича. Последний раз спортсмены пересекались в этом году, тогда в полуфинале Открытого чемпионата Австралии, серб проиграл первый сет 6:7, после чего снялся из-за травмы.

Прогноз

Спортсменам дают примерно равные шансы на успех, Джокович имеет больше титулов и опыта. Зверев моложе на 10 лет, в этом и есть главное преимущество немца. Я думаю, выносливость в таком матче будет иметь большое значение.

Сыграют теннисисты из топ-10, на кону путевка в полуфинал турнира. Вполне возможно, что битва будет затяжной, я поставлю на чистую победу немецкого спортсмена. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,93.

Прогноз Sport.ua Александр Зверев Новак Джокович Победа Зверева 1.95 Сделать ставку

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