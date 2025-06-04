4 июня, в четвертьфинале Ролан Гаррос свою встречу проведут Янник Синнер (WTA 1) и Александр Бублик (WTA 62).

Матч начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Янник Синнер

Этот сезон точно нельзя назвать насыщенным в игровом плане, так как он проводит только третий турнир. Напомню, спортсмену пришлось отбывать дисквалификацию за положительную допинг-пробу еще прошлого года. Синнер выиграл в этом году Открытый чемпионат Австралии, а после дисквалификации, сумел дойти до финала турнира в Риме.

На этом Ролан Гаррос лидер мирового рейтинга пока не отдал ни партии, что является свидетельством хорошей формы. Теннисист начал с победы над французом Рендеркнеком – 6:4, 6:3, 7:5, потом пострадал еще один француз Гаске – 6:3, 6:0, 6:4.

Настоящий разгром Синнер устроил чеху Лехечке – 6:0, 6:1, 6:2, не было шансов и у «нейтрала» Рублева – 6:1, 6:3, 6:4. Пока все выглядит легко для итальянца, но выиграть турнир не будет просто.

Александр Бублик

Спортсмен из Казахстана проводит успешный для себя турнир, ведь он дошел до четвертьфинала мейджора. В первом круге Бублик легко разобрался с австралийцем Даквортом – 6:2, 6:4, 6:4. Пришлось сотворить против другого австралийца Алекса Де Минаура, ведь удалось отыграться с 0:2 по сетам, в итоге, волевая победа – 2:6, 2:6, 6:4, 6:3, 6:2.

Свой третий матч удалось выиграть у португальца Роша – 7:5, 6:1, 6:2. В последнем матче Бублик в четырех сетах одолел пятую ракетку мира Джека Дрейпера – 5:7, 6:3, 6:2, 6:4. Больших предпосылок для прорыва не было, хотя теннисист уже добился значимого результата. В этом сезоне, Бублик сумел одержать 15 побед в 20 играх, хотя участвовал и в челленджерах, один из которых даже выиграл.

Личные встречи

Соперники играли между собой четыре раза, дважды на харде и два матча на траве, матчей на грунте пока не было. Синнер ведет со счетом 3:1, единственный матч Бублик выиграл в Халле, два года назад, когда вел 7:5, 2:0, в этот момент итальянец снялся с матча.

Прогноз

Нет сомнений в том, что Синнер выше классом, но он сыграет против опытного и непростого середняка, с которым точно следует считаться. Судя по котировкам, букмекеры не сомневаются в победе итальянца, хотя я не буду так однозначен, так как Бублик в хорошей форме, он сумел выбить из борьбы серьезных соперников.

Я думаю, спортсмен из Казахстана здесь может навязать борьбу, по этой причине я беру ставку тотал больше 28,5 геймов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,89.

Прогноз Sport.ua Янник Синнер Александр Бублик Тотал геймов больше 28.5 1.89 Сделать ставку

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