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Ролан Гаррос
04 июня 2025, 12:10 |
626
0

Мэдисон Киз – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2025

04 июня 2025, 12:10 |
626
0
Мэдисон Киз – Коко Гауфф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

4 июня состоятся матчи 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2025 в нижней части женской сетки.

В 12:00 на корт имени Филиппа Шатрие выйдут Мэдисон Киз (США, WTA 8) и Коко Гауфф (США, WTA 2).

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Это будет шестая встреча соперников. Счет 3:2 в пользу Мэдисон.

Победительница противостояния в полуфинале Ролан Гаррос поборется либо против Мирры Андреевой, либо против Лоис Буассон.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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