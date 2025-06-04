Кудровка получит вознаграждение за то, что отправила Ворсклу в Первую лигу

Тренер «Кудровки» Игорь Шуховцев признался, что футболисты команды получат вознаграждение после того, как победили полтавскую «Ворсклу» в переходных матчах и завоевали право выступать в элитном дивизионе Украины:

– Было ли со стороны руководства ФК «Кудровка» обещано вознаграждение за выход в Премьер-лигу?

– Да. Президент нашего клуба Роман Солодаренко – человек слова. Еще раньше, до поединка с «Ворсклой» был разговор о том, что если это произойдет, получим вознаграждение. И дальше будем поднимать уровень команды, ведь этот человек очень и очень хотел оказаться в УПЛ. Благодаря ему, как и тренерскому штабу, футболистам и персоналу, мечта президента ФК «Кудровка» сбылась. Теперь будем ждать вознаграждения.

– Была ли система поощрения в течение сезона?

– Да-да. Хотя высокой цели кровь из носа мы не ставили. Наш президент – умный человек, и мы, тренеры, прекрасно понимали, что «Металлист 1925», «Эпицентр» и СК «Полтава» были также настроены серьезным образом в течение сезона-2024/25. Мы играли в свой футбол – тот, что требует главный тренер.

Все эти требования мы доносили до ребят – и они справились с этим. Следовательно, каждый из нас чувствует гордость за ту работу, которую проделали. Ведь удалось доказать, что мы способны достигать поставленных целей. И хочу отметить, что случайно «Кудровка» в УПЛ не попала. За большой объем работы, которую мы проделали как в чемпионате, так и переходных матчах, Боженька нас наградил, – признался Шуховцев.