Легенда Ворсклы: «Это просто шок. Они должны взять вину на себя»

Легенда полтавского и украинского футбола Иван Шарий, который отдал «Ворскле» и ее предшественнику, «Колосу», в общей сложности около двух десятков лет, поделился с Sport.ua своими мыслями о «вылете» полтавской команды из элиты. Это произошло после того, как по итогам двух матчей плей-офф за право играть в Премьер-лиге подопечные Юрия Максимова уступили вчерашнему представителю первой лиги, ФК «Кудривка».

– Как отреагировали, когда во втором поединке в Полтаве в серии послематчевых пенальти «Ворскла» уступила сопернику 3:4?

– Реакция была очень и очень удручающей. И я считаю, что «Ворскла» виновата в этом сама. Если вы вышли играть, то нужно забыть все неурядицы и играть. Исход поединка полтавчане должны были решать в основное время. И хотя пенальти называют лотереей, все же это больше исполнительское мастерство и хладнокровие игроков. Вот все и сказалось в этом сверхважном матче с «Кудровкой». Удары с одиннадцатиметровой отметки тоже нужно уметь бить, ведь это элемент игры. Если ты неудачно пробил – значит, плохо выполнил сам удар. Впрочем, такое бывает в футболе. Бывает, что и с одного метра в пустые ворота не забивают. Лично я не считаю, что это лотерея. Прежде всего, это мастерство футболиста. Правда, в карьере многих футбольных личностей бывали промахи в пробитии пенальти. На турнирах высочайшего уровня – таких, как чемпионат Европы, мира и Лига чемпионов – не забивали Месси, Роналду, а также звезды прошлых поколений Баджо, Сократес, Барези. Да и наши Беланов и Шевченко тоже. Такое случалось и у меня. Правда, это было не в решающих матчах чемпионата.

– Во время первого пребывания Юрия Максимова в «Ворскле» вратарь Павел Исенко прекрасно зарекомендовал себя как мастер по отражению пенальти...

– Да, было когда-то. Но так бывает не всегда, раз на раз не выходит. В воскресной серии пенальти он тоже один удар отбил. А вот его кудровский коллега Роман Лепка отбил два. Молодец Игорь Шуховцев (он работает в «Кудровке» тренером вратарей – прим. ред.) – натренировал парня! Видно, что голкипер кудровской команды прошел его школу.

– После того, как в сезоне-1996/97 «Ворскла» дебютировала в высшей лиге Украины, она ни разу ее не покидала. Как это футбольное ЧП восприняли в Полтаве?

– Правильно вы говорите – чрезвычайное событие. Это действительно так. Как могли отреагировать на него болельщики «Ворсклы», которые на протяжении десятилетий остаются верными команде, посещая домашние матчи в Полтаве? И хотя сейчас, в период войны, их немного, но они все равно есть. Эти люди испытали шок. И не просто шок, а очень большой шок! К сожалению, к сожалению...

– Теперь, наверное, будет вестись поиск крайних в клубе?

– Прежде всего, это руководство клуба. Вся вина, как я думаю, лежит на нем. Руководители были обязаны обеспечить футболистов всем необходимым – прежде всего, я имею в виду какие-то денежные выплаты. Хотя бы частично. Ведь люди играют по четыре месяца в кредит. Можно ли свалить все на Юрия Максимова? Он в финансовом вопросе ни при чем, да и ни в чем не виноват. Работал себе человек, переживал за команду. Возможно, больше других. Но если бы от него все зависело... Есть руководители, которые должны об этом заботиться. Ищите что-то, выходите из этой ситуации, обеспечивайте членов команды честно заработанными деньгами, помогайте. Но они занимаются не тем: то стадион строят, то ведут споры с СК «Полтава», который претендует на стадион. Вы занимаетесь главной командой города, а не пишите о «Полтаве», которая вошла в элиту. И почему бы вместо каких-то раздоров не поделить стадион? Все можно сделать цивилизованно: скажем, когда одна из полтавских команд играет на выезде, то другая – дома. И наоборот. Могли бы вложить в это дело какие-то копейки, да и «Полтава» какой-то вклад сделала бы. В этом клубе порядочный, преданный и влюбленный в футбол президент, поэтому все это могло бы иметь место.

Уверен, что оба клуба из одного города могли бы найти точки соприкосновения, которые пошли бы на пользу всему полтавскому футболу в целом и каждому из них в частности. Совместными усилиями могли бы отремонтировать спортивное сооружение – в частности, беговую дорожку и манеж, где могли бы тренироваться в непогоду футболисты. А они сразу же – в окопы! Вот возьмите город Милан, где два клуба – «Милан» и «Интер» делят один стадион на двоих. И делают это десятилетиями, без каких-либо ссор.

– И как будет теперь в футбольной Полтаве?

– Не знаю. Все полтавские болельщики в шоке. И я в том числе. Главной полтавской команде я отдал 18 лет в роли игрока и тренера. Но такой ситуации, как сейчас, не было никогда. Да, случались сложные моменты, однако команда настраивалась и решала задачи. Пусть же виновные в этом позорном провале наберутся смелости и всю вину возьмут на себя. И не надо сваливать на кого-то – то на футболистов, то на тренеров.

Ранее известный футбольный эксперт Олег Федорчук высказался о будущем полтавской «Ворсклы» после вылета из Украинской Премьер-лиги.