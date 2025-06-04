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Major League Soccer
04 июня 2025, 17:34 | Обновлено 04 июня 2025, 17:35
913
0

Месси может получить одного из лучших игроков мира. Он уйдет из Реала

Дани Карвахаль серьезно размышляет о переходе в «Интер Майами»

04 июня 2025, 17:34 | Обновлено 04 июня 2025, 17:35
913
0
Месси может получить одного из лучших игроков мира. Он уйдет из Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Карвахаль

Американский «Интер Майами» интересуется испанским правым защитником мадридского «Реала» Дани Карвахалем, сообщает издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, 33-летний футболист серьезно обдумывает вариант с переходом в команду, где играет легендарный Лионель Месси, ведь понимает, что его место в стартовом составе королевского клуба находится под вопросом из-за возраста и прихода Трента Александер-Арнольда.

В сезоне 2024/25 Дани Карвахаль из-за травмы провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

В 2024 году Дани Карвахаль занял 4-е место в рейтинге Золотого мяча.

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Дани Карвахаль Реал Мадрид Лионель Месси Интер Майами трансферы трансферы Ла Лиги Major League Soccer (MLS)
Дмитрий Вус Источник
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