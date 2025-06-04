Месси может получить одного из лучших игроков мира. Он уйдет из Реала

Американский «Интер Майами» интересуется испанским правым защитником мадридского «Реала» Дани Карвахалем, сообщает издание Madrid-Barcelona.

По информации источника, 33-летний футболист серьезно обдумывает вариант с переходом в команду, где играет легендарный Лионель Месси, ведь понимает, что его место в стартовом составе королевского клуба находится под вопросом из-за возраста и прихода Трента Александер-Арнольда.

В сезоне 2024/25 Дани Карвахаль из-за травмы провел 11 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

В 2024 году Дани Карвахаль занял 4-е место в рейтинге Золотого мяча.