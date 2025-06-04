Эксперт – о звезде Динамо: «Вскоре мы увидим его в команде АПЛ»
Олег Федорчук верит в летний трансфер Владислава Ваната
Известный футбольный эксперт Олег Федорчук высказался о будущем нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната:
«Игра Забарного, Миколенко, да и того же Мудрика повысила интерес к нашим футболистам. Я думаю, что вскоре мы увидим Ваната в какой-то из английских команд. АПЛ по интенсивности ему подходит. Влад – крепкий, сбитый, агрессивный. Вот куда ему не нужно идти, так это в Португалию и Испанию, в этих лигах нужно быть более техничным футболистом».
В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Действующая чемпионка Ига Свентек сыграет против первой ракетки мира Арины Соболенко
Полузащитник «Шахтера» готов побеждать