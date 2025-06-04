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  4. Эксперт – о звезде Динамо: «Вскоре мы увидим его в команде АПЛ»
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 17:01 |
386
0

Эксперт – о звезде Динамо: «Вскоре мы увидим его в команде АПЛ»

Олег Федорчук верит в летний трансфер Владислава Ваната

04 июня 2025, 17:01 |
386
0
Эксперт – о звезде Динамо: «Вскоре мы увидим его в команде АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Известный футбольный эксперт Олег Федорчук высказался о будущем нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната:

«Игра Забарного, Миколенко, да и того же Мудрика повысила интерес к нашим футболистам. Я думаю, что вскоре мы увидим Ваната в какой-то из английских команд. АПЛ по интенсивности ему подходит. Влад – крепкий, сбитый, агрессивный. Вот куда ему не нужно идти, так это в Португалию и Испанию, в этих лигах нужно быть более техничным футболистом».

В сезоне 2024/25 Владислав Ванат провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 21 забитым мячом и 9 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро.

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Олег Федорчук Илья Забарный Виталий Миколенко Михаил Мудрик Владислав Ванат Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: Украинский футбол
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