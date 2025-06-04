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  4. Кудровка ответила на обвинения, что у клуба нет никакой инфраструктуры
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 10:52 |
772
2

Кудровка ответила на обвинения, что у клуба нет никакой инфраструктуры

Президент Роман Солодаренко считает, что его команда имеет право играть в Премьер-лиге

04 июня 2025, 10:52 |
772
2
Кудровка ответила на обвинения, что у клуба нет никакой инфраструктуры
ФК Кудровка

Президент футбольного клуба «Кудровка» Роман Солодаренко прокомментировал обвинение, что у его команды нет нужной инфраструктуры и она не должна играть в элитном дивизионе Украины:

«Я не согласен с тем, что кто-угодно может попасть в Премьер-лигу. Так почему тогда не попадают? Почему команды, имеющие инфраструктуру, вылетают из высшей лиги, а туда попадают другие команды и остаются там?

Здесь же вопрос не в инфраструктуре, а в отношении в целом. Футбол – это не просто игра, это любовь. Если сводить все только к инфраструктуре – тогда в высшей лиге постоянно играли бы одни и те же команды, которые никогда бы не менялись.

В финале Кубка Германии играла команда Третьей лиги, тоже не имеющая суперстадиона, не имеющая собственной инфраструктуры. Там есть «Байер», «Боруссия», «Бавария» с бюджетом в сотни миллионов долларов, но они не попали в финал. Там играет команда из Третьей лиги. И в этом нет ничего плохого», – считает Солодаренко.

«Кудровка» заняла четвертое место в Чемпионской группе Первой лиги и получила право сразиться за выход в элитный дивизион. В переходных матчах подопечные Баранова сенсационно одолели полтавскую «Ворсклу» в серии пенальти (1:2, 1:0, пен 4:3).

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Первая лига Украины Кудровка Роман Солодаренко
Николай Титюк Источник: Трендец
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Комментарии 2
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mini.f
Стремно читать такие коменты... Лишний раз убеждаешся, какие некомпетентные у нас футбольные функционеры с дипломами тренеров, купленные за приличные деньги... А мы удивляемся, почему наш отечественный футбол не может выйти из неуправляемого  штопора...
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Richard Lewis
Як одним реченням дати зрозуміти, що ти не шариш у (німецькому) футболі. У Армінії "всього лиш" стадіон на 27 тисяч місць, який окрім ігор Третьої Бундесліги і Кубку в різні роки хостив ігри німецької юнацької збірної і матчі жіночого молодіжного ЧС, а також там проходять концерти. Клуб має профі команди чоловіків і жінок. 14 дитячо-юнацьких команд (з них пʼять – команди дівчат). І у 2022 році вони інвестували 10 мільйонів євро в розбудову своєї бази. Але ж так, звісно, все у них приблизно, як у "Кудрівки", так що порівняння має сенс!
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