Кудровка ответила на обвинения, что у клуба нет никакой инфраструктуры

Президент футбольного клуба «Кудровка» Роман Солодаренко прокомментировал обвинение, что у его команды нет нужной инфраструктуры и она не должна играть в элитном дивизионе Украины:

«Я не согласен с тем, что кто-угодно может попасть в Премьер-лигу. Так почему тогда не попадают? Почему команды, имеющие инфраструктуру, вылетают из высшей лиги, а туда попадают другие команды и остаются там?

Здесь же вопрос не в инфраструктуре, а в отношении в целом. Футбол – это не просто игра, это любовь. Если сводить все только к инфраструктуре – тогда в высшей лиге постоянно играли бы одни и те же команды, которые никогда бы не менялись.

В финале Кубка Германии играла команда Третьей лиги, тоже не имеющая суперстадиона, не имеющая собственной инфраструктуры. Там есть «Байер», «Боруссия», «Бавария» с бюджетом в сотни миллионов долларов, но они не попали в финал. Там играет команда из Третьей лиги. И в этом нет ничего плохого», – считает Солодаренко.

«Кудровка» заняла четвертое место в Чемпионской группе Первой лиги и получила право сразиться за выход в элитный дивизион. В переходных матчах подопечные Баранова сенсационно одолели полтавскую «Ворсклу» в серии пенальти (1:2, 1:0, пен 4:3).