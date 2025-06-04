Бывший игрок УПЛ присоединится к финалисту Кубка Украины среди любителей

Украинский форвард Михаил Сергийчук, который на данный момент играет во Второй лиге за «Тростянец», продолжит карьеру в любительском футболе.

33-летний нападающий договорился о сотрудничестве с клубом «Маяк» (Сарны), который выступает в чемпионате Ровенской области и является финалистом Кубка Украины среди любителей.

Контракт нападающего с ФК «Тростянец» истекает в июне 2025 года, после чего Сергийчук получит статус свободного агента. Опытный форвард объяснил свое решение перебраться в любительский футбол:

«Знаю многих, в том числе и нынешнего главного тренера «Маяка» Александра Жданюка, ведь в свое время с ним вместе играли. Мы еще зимой общались, но тогда никакой конкретики не было. Сейчас агент Николай Коляда пообщался с тренером, с президентом – у них большие амбиции. Как я понял, то и власть в Сарнах заинтересована, чтобы спорт развивался», – сообщил Сергийчук.

В сезоне 2024/25 форвард провел 17 матчей во Второй лиге, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча. За время профессиональной карьеры Сергийчук играл во многих известных украинских командах, в том числе за полтавскую «Ворсклу» и ровенский «Верес».